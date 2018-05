Maggio a Londra per vivere la favola del Royal Wedding

Ecco quindi che Stansted Express, il servizio di trasporto che collega l'aeroporto di Stansted al centro della città, invita le famiglie e tutti i fan dei Reali d’Inghilterra a non accontentarsi di uno schermo per assistere alla cerimonia dell’anno, ma di seguire passo dopo passo gli spostamenti nuziali della coppia Reale.



Dalla torta nuziale al bouquet - La prima tappa? Si parte dalla torta nuziale della dolcissima Violet Bakery nel Broadway Market, la caratteristica pasticceria della pastry chef Claire Ptak che preparerà la torta a limone, sambuco e fiori freschi per Meghan e Harry e delizierà i wedding visitor con prelibatezze e golosità made in London.



Il tempo di ricaricarsi per partire alla volta della seconda tappa - si torna in centro per ammirare le creazioni della fiorista londinese Philippa Craddock, scelta dalla Royal family per adornare con rose bianche e peonie il matrimonio dell’anno e non solo. La nota artista del bouquet organizzerà nei prossimi mesi alcuni workshop per imparare l’arte del floral design.



Gli abiti, la chiesa e i palazzi - Terza tappa, il flagship store di Alexander McQueen. Molti i rumor su chi disegnerà l’abito da sposa di Meghan. La sua futura cognata Kate aveva scelto proprio la casa di moda dal cognome regale.



Last but not least, ecco la quarta e la quinta tappa - il Windsor Castle, la location della cerimonia nuziale dove gli sposi pronunceranno il fatidico I do nella St. George’s Chapel e il Kensington Palace, la futura dimora di Meghan e Harry dove si trasferiranno e vivranno – è una fiaba Reale - felici e contenti.