Madeira: che la mitica Atlantide sia qui?

L’Arcipelago di Madeira è un autentico capolavoro della natura. Situato nell’oceano Atlantico, è formato da isole di origine vulcanica: le principali sono Madera e Porto Santo. Al largo altre tre isole disabitate, note come le Desertas, e da altre due isole minori, anch'esse disabitate, denominate le Isole Selvagge. Madeira è un luogo di rara bellezza: qui si trovano spiagge incantevoli e un clima subtropicale, campi da golf di grande qualità e dei walking tour che sono delle vere e proprie immersioni in una natura incontaminata. A Madeira L’aeroporto principale è quello di Madeira, recentemente intitolato a Cristiano Ronaldo, originario dell’isola e vero e proprio idolo dei suoi concittadini.



La foresta dei lauri - Madeira è insieme relax e benessere, natura e scoperta. Molti i motivi per farci una vacanza, tra i quali primeggia la possibilità di incredibili full immersion in una natura intatta e spettacolare come nel Natural Park Queimadas la più grande foresta Laurissilva del mondo, una bellezza naturale con una ricca biodiversità delle specie endemiche di flora e fauna, classificata come Patrimonio Mondiale Naturale dall’ UNESCO, nel 1999. La Foresta Laurissilva (alberi di lauro alti fino a 40 metri) copre 15.000 ettari, 12.000 dei quali sono in una Riserva Naturale. Sono state create delle aree protette per conservare le varie specie in via di estinzione.



Le vette sull'Atlantico - Madeira non è solo mare e foreste ma anche montagna: Santana ad esempio è una pittoresca località da cui partire per esplorare alcuni dei migliori percorsi accanto alle Levada delle foreste Laurisilva a Queimadas e Pico das Pedras. Il punto più alto di Madeira, il Pico Ruivo, a 1861 m che conviene raggiungere per godere di una pesaggio che lascia senza fiato per la sua spettacolare, oceanica immensità. Pico do Arieiro (1.818 m.) è la terza vetta più elevata dell'isola, dopo il Pico Ruivo e il Pico das Torre, dove è possibile avventurarsi in un percorso a stretto contatto con la natura e le bellezze paesaggistiche del posto. Madeira è una destinazione per il golf durante tutto l’anno. L'arcipelago dispone di tre magnifici campi da golf.



Sport acquatici – Seixal, un suggestivo paesino del nord dell’isola, invece, è il luogo perfetto per i praticanti di torrentismo e da non perdere è anche il belvedere Veu da Noiva (velo della sposa) che si trova accanto alla omonima e bellissima cascata naturale. Offre un'ampia varietà di attrazioni e magnifiche spiagge con magnifiche piscine naturali. La spiaggia del Club Naval do Seixal è consigliata per chi cerca una giornata di relax in spiaggia mentre Praia da Laje, chiamata “Giamaica”, con la sua sabbia e ciottoli neri è il luogo ideale per la pesca e le immersioni.



Per maggiori informazioni. www.visitportugal.com