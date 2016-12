Londra in giallo con Holmes, Poirot e Bond

06:00 - Sherlock Holmes, Poirot, James Bond sono talmente vivi nell’immaginazione collettiva che ci si dimentica che – ahimè- sono esistiti soltanto nella fantasia di chi li ha creati. Ma chi li ama - i loro sono tra i libri più tradotti dell’intera storia della letteratura - sicuramente avrà piacere di visitare la casa di Sherlock Holmes e del fido Watson e quella dell’infallibile Poirot a Londra e magari sorseggiare un Martini all’Hotel Ritz, il preferito dell’affascinante James Bond.

Senza scomodare Jack lo Squartatore - purtroppo esistito sul serio - chi conosce Londra sa che dietro la facciata di città cosmopolita e movimentata, dietro i negozi alla moda ed i locali notturni esiste un’anima misteriosa che evoca capolavori letterari immortali ed attende solo di essere scoperta. Come i luoghi suggeriti dalla famosa Guida Condé Nast Johansens per una visita davvero speciale alla capitale britannica.



Il quartier generale di Sherlock Holmes - Al numero 221b di Baker Street si trova la casa a tre piani dell’investigatore più famoso del mondo. Sherlock Holmes ed il suo aiutante Watson, riportati agli onori della ribalta dai recenti film con Robert Downey Jr. e Jude Law e dalla serie della BBC con l’attore di culto Benedict Cumberbatch, sembrano essere appena usciti di casa mentre i visitatori si aggirano per le stanze colme di oggetti personali, vere chicche per gli appassionati. C’è poi la mostra che resterà aperta fino al 12 aprile al Museum of London, con un titolo significativo: “Sherlock Holmes: l’uomo che non è mai vissuto e non morirà mai”. Da una porta segreta incassata in un muro si accede ad un mondo fatto di fantasia e realtà fuse insieme in cui si stipano accessori di scena delle trasposizioni cinematografiche ed oggetti caratteristici del personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle: pipe, cappelli, lenti d’ingrandimento, boccette e fiale o, ancora, mappe della città di Londra, cartoline e fotografie.



La casa anni ’30 di Hercule Poirot - Piccolo, ornato da un magnifico paio di baffi impomatati, il detective belga Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie, è vanitoso e maniaco dell’ordine. La serie tv con David Suchet è veramente fantastica. La maggior parte delle scene del telefilm sono state girate a Londra, tanto che esiste un tour guidato sulle orme del cast della serie. Le riprese si sono svolte nella storica Charterhouse Square, conservata in maniera davvero impeccabile dai primi decenni del ‘900. Il palazzo di Whiteheaven Mansions, dove Poirot vive nei libri e nella fiction, è stato ricreato nelle riprese esterne usando il palazzo di Florin Court, in pieno stile anni ’30. Per i più appassionati vogliamo segnalare un’iniziativa davvero deliziosa: alla Stazione Victoria è possibile salire a bordo di un Treno Pullman e gustare una favolosa cena di cinque portate… con delitto! In piena atmosfera “Assassinio sull’Orient Express” i commensali potranno aiutare l’investigatore belga a risolvere l’enigma.

Un Martini al Ritz - Il creatore di James Bond Ian Fleming e sua moglie erano dei frequentatori assidui della Sala da Tè dell’Hotel Ritz, che è presente nel classico “Una cascata di diamanti”, in cui l’agente segreto è interpretato ancora una volta dall’affascinante Sean Connery. Ritrovarsi sul set del film da veri protagonisti, serviti e riveriti dal personale dell’Hotel non è certo un’esperienza da poco. Tanto che la stessa Regina Elisabetta non disdegna una pausa in questo sontuoso salone.



