Lituania: quattro siti Unesco in riva al Baltico

L'antica, magica capitale Vilnius, l'area archeologica di Kernavé, le 200mila croci di Šiauliai, la bellezza incantata e struggente della Penisola Curlandese: un file rouge targato Unesco per scoprire la Lituania.

Sartre ne fu incantato, Thomas Mann vi trovò l’ispirazione per alcuni suoi capolavori: la Lituania ha una bellezza illuminata da una luce inconsueta, pallida e limpidissima a un tempo, e il fascino di una storia nobilissima: nel ‘400 fu la nazione più estesa d’Europa (arrivava dal Baltico al Mar Nero) ed oggi offre centri storici straordinari, ma anche paesaggi incontaminati e tradizioni di tale suggestione e unicità da essere dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Saranno loro il fil rouge del nostro viaggio.



Vilnius, la capitale – E’ come entrare in una saga medievale: il centro storico di Vilnius conserva infatti l’assetto di quel periodo, caratterizzato da isolati irregolari e strade strette, che si aprono su grandi piazze realizzate in periodi successivi e sulle quali si affacciano edifici gotici, rinascimentali, barocchi e neoclassici. La struttura della città riflette sia l’evoluzione degli stili architettonici secolo dopo secolo, sia la capacità di rinascere e rinnovarsi in seguito alle distruzioni provocate da guerre, occupazioni e incendi nel corso della sua storia travagliatissima, quando fu – dal dal 13° al 18° secolo - il principale centro politico del Gran Ducato di Lituania. Ecco tre cose da fare assolutamente, per coglierne l’anima e la storia. Visitare la Torre di Gediminas, simbolo della città medievale; passeggiare tra il complesso dell’Università risalente al 16° secolo con il suoi 13 cortili, e il Municipio neoclassico con la sua piazza; entrare in alcune delle oltre 50 chiese, come quella tardo-gotica di Sant’Anna e quella barocca di San Casimiro, dedicata al patrono della città.



Lo straordinario sito archeologico di Kernavė - A circa 35 km a nord-ovest di Vilnius, è la testimonianza di come si siano evoluti dal Paleolitico al Medio Evo nella regione del Baltico gli insediamenti umani e del contatto tra le tradizioni funerarie pagane e cristiane. Vi si trovano tracce di sistemi di difesa, antichi cimiteri, resti archeologici,monumenti. Il suo massimo splendore si ebbe nel XIII secolo, quando divenne sede dei Cavalieri Teutonici, prima di essere rasa al suolo dai crociati un secolo dopo. Caratteristica del luogo sono cinque piccole colline, su cui nel Medio Evo furono costruite fortificazioni. Visitabile durante tutto l’anno, in estate attrae Kernavė moltissimi visitatori per la Festa di mezza estate e durante i Giorni dell’Archeologia Vivente, che celebrano l’artigianato e le antiche arti, la musica e le tradizioni del passato.



Le 200.000 croci di Šiauliai - L’artigianato delle croci in Lituania si riferisce alla tradizione assai radicata di realizzare croci e altari in legno di quercia e ai rituali ad essi associati. Le croci divennero il simbolo dell’identità religiosa e nazionale nel 19° secolo durante l’Impero Russo e il loro ruolo simbolico venne rafforzato durante il regime sovietico. Alte da uno a cinque metri, sono spesso adornate con piccoli tetti, decorazioni geometriche o floreali e talvolta da statue. Le croci possono essere ammirate sulle strade, all’ingresso dei villaggi, vicino ai monumenti o nei cimiteri. La maggiore concentrazione si trova sulla Collina delle Croci di Šiauliai, sito iconico del paese, dove sono conservate circa 200.000 croci, portate da pellegrini di tutto il mondo a partire dal 1831.



Una natura incontaminata - La Penisola Curlandese è una lingua di sabbia lunga 98 chilometri e larga da 400 metri a 4 chilometri, fatta di dune chiarissime davanti al mare dal colore del cielo, di una bellezza intensa e struggente che incantò artisti e intellettuali in ogni tempo, tra cui Jean Paul Sartre. Alle spalle di un mare così magnetico e misterioso, ecco una grande laguna dai gioiosi colori pastello,che ispirarono Thomas Mann, il quale in un fiabesco cottage di Nida - ancora oggi frequentatissimo luogo di vacanza - scrisse “Le storie di Giacobbe”. Altre località in cui godere del silenzio e di una natura selvaggia sono Smiltyne Juodkrante, Pervalka, Preila.



Per informazioni: www.lithuania.travel