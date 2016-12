Lisbona: tour nella natura

17:00 - Lisbona, la bella capitale del Portogallo, non è solo cultura, storia antica e monumenti. Lisbona è anche natura. Una natura che può essere vissuta in mille modi diversi. Tour in bici o a piedi, crociere lungo il fiume e tanto altro ancora per un viaggio da veri eco turisti.

LISBONA: PASSEGGIATE TRA LA NATURA - Se amate i fiumi e il loro scorrere dolce e lento, potreste sempre pensare di vivere l'anima naturale della città a bordo di uno dei tanti battelli che propongono bellissime crociere lungo il fiume Tago. Cullati dalle onde del Tago avrete modo di ammirare i monumenti più importanti di Lisbona. Oltre i tour sul fiume ci sono anche i tradizionali giri in carrozza alla scoperta dei giardini segreti della città. Per tutti coloro che invece amano passeggiare nel verde, l’Avenida de Liberdade e l’Estufa Fria sono sicuramente le più belle aree verdi della capitale dove tra ruscelli, laghi, cascate e centinaia di specie di piante rilassarsi è davvero semplice.



Altri spazi verdi della città davvero interessanti sono sicuramente anche il Parque de Monsanto con la sua ricca flora e fauna, l’area protetta e riserva reale Tapada Nacional de Mafra con la sua immensa varietà di animali e piante, come cervi, cinghiali e volpi; Il Parco Naturale di Sintra-Cascais con i suoi mille ambienti e paesaggi diversi come dune, boschi e stagni; il centro, Serra de Sintra e l'imponente Cabo da Roca. Per tutti gli appassionati di giardini da non perdere sono sicuramente: il Jardim Botânico da Ajuda, il primo giardino botanico portoghese e il Jardim Botânico Tropical, specializzato nella flora tropicale e subtropicale. Un appunto: durante la vostra visita al Jardim Botânico da Ajuda non dimenticatevi di visitare lo spazio dedicato alle farfalle. Un vero spettacolo!



Infine per tutti coloro che amano il birdwatching, Lisbona offre anche la possibilità di partecipare ai cosiddetti birdwatching tour, itinerari particolari alla scoperta dell’avifauna sotto la guida di ornitologi e specialisti di volatili. Quali sono i luoghi interessati da questi itinerari così particolari? L’estuario del Tago, il porto di Hortas, Samouco, Barroca d'Alva, Ribeira das Enguias, Pancas e Ponta da Erva. Nella zona naturale dell’estuario del Tago avrete modo di incontrare esemplari di otarda minore, Nibbio bruno, Flamingo e sgarza ciuffetto. Un altro luogo di grande importanza per il birdwatching è l’EVOA - Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area che comprende l’area del Tago e Vila Franca de Xira Lezíria.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com