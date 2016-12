Lisbona: come gustare le notti portoghesi

Ed ecco una lista delle cose da non perdere per conoscere da vicino la vita notturna di Lisbona.



Metti una sera in una Casa do Fado - Il fado è la musica di Lisbona per eccellenza e rappresenta la colonna sonora perfetta di un viaggio in città. Per gli amanti delle tradizioni, è d’obbligo passare una serata in una Casa do Fado in cui gustare i piatti della cucina portoghese accompagnati dal suono di una chitarra e dalle migliori voci di fado.



Scoprire la movida del Bairro Alto - Il quartiere giusto per passare una serata immersi nella tradizionale movida della città è il Bairro Alto, il vecchio quartiere popolare della città per andare alla scoperta di tutti gli angoli pittoreschi della città. Caratterizzato dalle colorate facciate delle abitazioni rispecchia l’anima più profonda della città, e il luogo dove la sera si riuniscono i giovani alla ricerca del divertimento tra i tanti bar e locali situati nei vicoli del quartiere.



Passeggiare la sera lungo le Docas - Le docas (equivalente dei “docks” londinesi) rappresentano una delle zone più vivaci della città lungo il fiume Tago. Il lungofiume è ricco di numerosi bar e ristoranti dove passare una serata indimenticabile. Potete iniziare la serata con una cena a base di pesce, al Doca Peixe, o al 05 Oceanos, per proseguire con una passeggiata lungo il fiume alla ricerca di un locale alla moda dove ascoltare musica e sorseggiare un buon cocktail in compagnia.



Cenare in una tasca o in un moderno ristorante portoghese - Per la cena potete scegliere una delle tascas, osterie tradizionali e vere e proprie istituzioni portoghesi, oppure mischiare tradizione e modernità gustando i piatti del Restaurante Largo che offre una cucina tradizionale portoghese rivisitata in chiave moderna accompagnata da una vasta offerta di Gin Tonic. Il ristorante si trova nel centro del Chiado di fronte al Teatro Nacional de São Carlos e Opera ed è stato costruito nell’ex convento dei Martiri del chiostro, progettato dall’architetto Miguel Câncio Martins, autore anche del prestigioso Budhha bar di Parigi.



Concludere la serata nei club più sofisticati - Per vivere l’atmosfera notturna di Lisbona in modo originale potete passare una serata al Silk Club, uno dei più esclusivi e originali della città. Si trova all’ultimo piano di un edificio in Rua da Misericórdia e vi offrirà una vista strepitosa della città. Se volete dare un tocco di raffinatezza al vostro soggiorno a Lisbona da non perdere anche lo Sky bar del Tivoli Hotel e il Terraço all’ultimo piano del Bairro Alto Hotel.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com