Lipsia, un compleanno da mille candeline

Era il 20 dicembre del 1015 quando Lipsia entrò a far parte dei libri di storia per la prima volta. E in onore dei 1000 anni dalla sua prima menzione scritta, la città invita per tutto il 2015 a festeggiare all'insegna del motto "We are the city" con un ricco programma distribuito durante tutto l'anno ma con eventi clou nella settimana dal 29 maggio al 7 giugno 2015. Il 31 maggio si tiene la Lipsias Löwen, una giornata dedicata alla storia con mostre e rassegne distribuite nelle piazze della città, mentre il 6 giugno alla Red Bull Arena, è in programma il Gala Concert Felix Mendelssohn Bartholdy, Alles, was Odem hat: una performance della Gewandhaus Orchestra diretta da Riccardo Chailly e accompagnato da un coro di mille voci. A chiudere i festeggiamenti, il 20 dicembre 2015, il taglio della torta con l'accompagnamento musicale del coro delle voci bianche della Chiesa di St. Thomas nella Augustusplatz.



Arte contemporanea dal sapore vintage – I festeggiamenti di quest’anno saranno l'occasione per conoscere anche i siti culturali alternativi di Lipsia, a cominciare dalla Baumwollspinnerei, nel quartiere di Plagwitz, un'ex filanda di cotone centenaria diventata 10 anni fa casa di innumerevoli artisti, attratti dai grandi spazi e dai bassi costi, come Neo Rauch e i suoi colleghi del movimento Neue Leipziger Schule, negli anni '70. Oggi rappresenta un simbolo dell'arte contemporanea di Lipsia e quest'anno, in particolare, sarà animata da importanti vernissages con numerose gallerie espositrici ed artisti di fama internazionale. Da non perdere, l'ultima tappa della tradizionale rassegna d'arte che ogni anno porta oltre 20.000 visitatori. L'Herbst Rundgang, itinerario d'autunno, si potrà apprezzare nel secondo weekend di settembre.



Soggiorni nella vecchia fabbrica - Lo Spinnerei, di straordinario appeal per artisti e creativi, è una meta trendy anche per i viaggiatori perché per loro c'è la possibilità di soggiornarvi. Si chiamano Meisterzimmer, sono 4 appartamenti forniti di cucina e rispecchiano per stile e originalità lo spirito dello Spinnerei. Per chi vi soggiorna sono inclusi il noleggio gratuito delle biciclette, WiFi e parcheggio. Per colazione, pranzo e cena vale la pena andare al Caffè dello Spinnerei che offre ristoro in un bellissimo giardino.



