Lione: la luce dà spettacolo per quattro notti

Fu in una fredda sera dell'8 dicembre del 1852 che gli abitanti di Lione accesero le candele alle proprie finestre per celebrare l'installazione di una statua alla Madonna sulla collina della Fourviere , in ricordo di un antico voto espresso addirittura due secoli prima, durante una terribile peste. Da allora ogni anno, nell'arco di quattro notti i più importanti artisti della luce si sfidano a chi presenta l'installazione più bella e spettacolare.

Lione è una città delle città più vivaci e dinamiche della Francia, ricca di grandi eventi tutto l'anno. Ma forse il più spettacolare e imperdibile è la Festa delle Luci. Quattro sere a cavallo del weekend dell'8 dicembre (quest'anno dal 5 all'8) dove la tecnologia più innovativa si unisce alla tradizione popolare. La Festa delle Luci chiude l'anno in bellezza e annuncia il Natale all'insegna della luce, della festa e dell'incanto. Il Plan Lumière realizza una scenografia luminosa in tutti i quartieri della città, valorizzando la bellezza dei luoghi più importanti e dei monumenti di Lione. Risultato: grandi emozioni, poesia, spettacolo a reinventare una città magica, creando scenografie grandiose nei percorsi urbani fra i monumenti, le piazze, il fiume, la collina di Fourvière: uno spettacolo da non perdere che si rinnova a ogni edizione.



Milioni di visitatori - Una festa completamente gratuita, nata dalla storica celebrazione religiosa dell'Immacolata. E i lionesi ancora accendono i lumini alle finestre delle case. Durante queste giornate uniche in Europa, sono attesi quattro milioni di visitatori, venuti dalla Francia e dall'estero e in programma ci sono numerose animazioni per questo festival Lumière, diventato "Fête des Lumières", dove la tecnologia più innovativa si unisce alla tradizione popolare.



