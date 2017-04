Le nove meraviglie del Vecchio Continente

Con l’approssimarsi della primavera, che invoglia ad uscire di casa, camminare, fare attività all’aria aperta, ecco 9 tra le attrazioni naturali in Europa più apprezzate dai viaggiatori, suggerite da Tripadvisor. Che si tratti di imponenti montagne, incredibili lagune o maestosi vulcani, l’Europa vanta un ventaglio di straordinari spettacoli naturali, tutti da scoprire.



Cervino - (Italia, Svizzera) - Una montagna per tutte le stagioni, amata dagli escursionisti in estate e dagli sciatori in inverno. Con i suoi 4.478 metri di altezza il Cervino (anche noto come Matterhorn in tedesco) conquista gli amanti della natura con il suo panorama mozzafiato.



Quiraing, Isola di Skye (Scozia) - Nella meravigliosa Isola di Skye, l’isola maggiore dell’arcipelago delle Ebridi interne, è incastonato il Quairaing, altopiano vulcanico di grande bellezza che offre alcuni dei paesaggi più spettacolari di tutta la Scozia.



Geiranger Fjord, Geiranger (Norvegia) - Circondato da vette maestose, solcato da incantevoli cascate e ricoperto da una lussureggiante vegetazione, il fiordo di Geiranger si è guadagnato la protezione dell’UNESCO, che l’ha catalogato come patrimonio mondiale dell’umanità.



Stolby National Park, Siberia (Russia) - Meta di sportivi e scalatori, lo Stolby National Park è famoso proprio per le sue rocce, che offrono percorsi interessanti per tutti gli amanti della scalata. Gli Stolby, da cui prende nome il parco, sono colossi di roccia di origine magmatica, ognuno dei quali ha un nome ed è schedato in base alle sue dimensioni.



Catbells Lakeland Walk, Cumbria (Inghilterra) - Catbells è una passeggiata piuttosto breve, ma caratterizzata da un percorso ripido che premia i suoi visitatori con una vista mozzafiato sui laghi sottostanti.



Laguna di Jokulsarlon, Islanda - Jokulsarlon è uno dei più grandi laghi di origine glaciale d’Islanda, situato tra il Parco nazionale Skaftafell e la città di Höfn. Numerosi iceberg staccatisi dalle lingue di ghiaccio circostanti fanno capolino nelle sue acque.



Monte Bianco (Italia, Francia) - Con i suoi oltre 4.808 metri d’altezza, il Monte Bianco vanta il primato di montagna più alta d’Italia e di Francia e la sua imponenza lascia a bocca aperta i visitatori che ogni anno si recano sulle sue pendici.



Vulcano, Isola di Vulcano, (Italia) - Mare, fuoco, terra e aria, tutti e quattro gli elementi si fondono nell’incantevole isola di Vulcano che con le sue bellezze naturali attrae ogni anno innumerevoli visitatori. La scalata al cratere permette di apprezzare a pieno l’incantevole paesaggio.



Pulpit Rock, Rogaland (Norvegia) - La vista di cui si può godere una volta raggiunta la vetta ripaga i visitatori delle fatiche sostenute nella salita del Pulpit Rock (Preikestolen in norvegese), una formazione rocciosa squadrata che si staglia a 604 metri di altezza sopra il fiordo di Lysefjord.