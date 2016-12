Le città più belle del mondo tra acque e canali

Le città sullʼacqua più belle del mondo 1 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Venezia: la sua bellezza è unica e inimitabile. E' la regina delle città sull'acqua. 2 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Amsterdam d'inverno: con i canali ghiacciati è ancora più affascinante. 3 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Strasburgo – Francia 4 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Birmingham – Regno Unito 5 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Bruges – Belgio 6 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Amburgo – Germania 7 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo San Pietroburgo 8 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Fort Lauderdale – Stati Uniti 9 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Tigre – Argentina 10 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città sull'acqua più belle del mondo Alappuzha – India leggi dopo slideshow ingrandisci

VENEZIA – ITALIA – Ce la invidiano tutti e come lei ce n’è una sola. Così bella e affascinante da farsi perdonare qualsiasi piccolo difetto, a partire dal sovraffollamento di turisti e dal disagio di girare tra celle e campielli quando c’è l’acqua alta. Insomma, è impossibile non innamorarsene a prima vista.



AMSTERDAM – OLANDA – E’ la città che più spesso viene assimilata alla Serenissima. Tra canali e fascinosi edifici, la città olandese offre scenari di grande impatto e una bellezza tutta particolare nei mesi invernali, quando l’acqua gela e si può pattinare in pieno centro .



STRASBURGO – FRANCIA – Il centro storico della città costituisce una specie di isola sui vari bracci del fiume Ill. Sul fiume si affacciano le caratteristiche case a graticcio, molto colorate e pittoresche. Da non perdere una passeggiata nel quartiere più antico, la Petite France, e magari una sosta per uno spuntino in uno dei tipici caffè a due passi dall’acqua.



BIRMINGHAM – REGNO UNITO - Questa città inglese, multietnica e cosmopolita, è una meta perfetta per un long weekend. Attraversata da numerosi canali, lungo i quali si trovano locali e pub animatissimi, Birmingham ospita alcuni importanti musei e una delle più vaste collezioni di arte preraffaellita.



BRUGES – BELGIO - Una delle città più interessanti del Belgio, è stata in passato un crocevia commerciale di grande importanza in Europa grazie al suo porto. Oggi, anche se non riveste il peso economico che aveva in passato, offre al viaggiatore un centro storico con edifici di grande bellezza e scenari suggestivi.



AMBURGO – GERMANIA – Amburgo, posta sull'estuario del fiume Elba, costituisce ancora oggi una città-stato e si fregia ufficialmente del titolo di "Città libera ed anseatica". È la seconda città della Germania per popolazione dopo la capitale Berlino, ed è anche la città non-capitale più popolosa dell'Unione europea. Il suo porto è il maggiore della Germania e il secondo dell'Ue.



SAN PIETROBURGO – RUSSIA – E’ la seconda città della Russia con circa 5 milioni di abitanti e il porto più importante del Paese. La città è stata fondata dallo Zar Pietro il Grande sul delta della Neva, nel punto in cui il fiume sfocia nel golfo di Finlandia, La navigazione sul fiume offre uno dei punti di vista più suggestivi per ammirare la città.



FORT LAUDERDALE – STATI UNITI - Detta anche la “Venezia d’America”, Fort Lauderdale è costruita su una rete di canali lunga oltre 270 km. Poco distante da Miami, è un famoso centro per le vacanze di primavera degli studenti universitari. In effetti la città è gemellata proprio con Venezia, oltre che con Rimini.



TIGRE – ARGENTINA – E’ un importante centro turistico situato nella parte settentrionale della conurbazione di Buenos Aires, sul delta del Paraná, in un vero labirinto di canali e isole.



ALAPPUZHA – INDIA - Anche questa città indiana ha un soprannome che la ricollega direttamente con la Serenissima: è infatti detta “Venezia dell’Est” o la “Capitale Veneziana” del Kerala. L’area è molto apprezzata dai turisti per le sue splendide spiagge e per i numerosi templi disseminati un po’ ovunque.