La terra più scenografica? E’ la magica Irlanda

Murlough Bay, Co. Antrin - Il Trono di Spade (2011-2016) - Gli autori del Trono di Spade, l’acclamata serie fantasy giunta ormai alla sesta stagione, hanno scelto l’Irlanda del Nord per molte delle riprese della serie, specialmente lungo gli arcani scenari offerti dalla Causeway Coast, che fanno da magnifico sfondo a tutti i luoghi dell’epica saga, da Grande Inverno alla Strada del Re, dalle Isole di Ferro a Capo Tempesta.



Skellig Michael, Co. Kerry - Guerre Stellari (2015) - L’isola di Skellig Michael, uno dei gioielli della Wild Atlantic Way, è rimasta praticamente immutata dal 6° secolo, quando alcuni monaci asceti scolpirono centinaia di scalini nella roccia per giungere alla sua sommità frastagliata, dove costruirono un monastero. Dire che quest’isola sembra provenire da un altro pianeta è quasi un eufemismo; non stupisce quindi che sia divenuta la location di uno dei maggiori fenomeni cinematografici della storia.



Inishmore, Co. Galway - L’uomo di Aran (1934) - Il film drammatico, o documentario poetico come è spesso definito, racconta la storia di una famiglia di pescatori che vive su una delle isole Aran, al largo della costa occidentale d’Irlanda, alle prese con una terra inospitale e un mare spesso tempestoso. Inis Mor è una delle location principali del film e i cottage di paglia costruiti per il film sono ancora visibili.



Trim Castle, Co. Meath - Braveheart (1995) - Braveheart è un film di Mel Gibson il cui vero protagonista è il Trim Castle. É difficile non notare questa fortezza normanna nella contea di Meath, con le sue torri merlate, il torrione medievale e i parapetti consumati dal tempo. Sullo schermo però, la fortezza recita nella parte della città murata di York.



Inch Strand, Co. Kerry - La figlia di Ryan (1979) - A partire dalla scena di apertura, girata nella Dingle Peninsula nella contea di Kerry, questo appassionato film, vincitore di 2 premi Oscar, cattura il tormento e il romanticismo della costa occidentale d’Irlanda. E Slea Head e Dunmore Head ne sono tra i protagonisti indiscussi. Un amore intrigante e tormentato, proprio come lo scenario in cui è ambientato.



Powerscourt, Co. Wicklow - Barry Lyndon (1975) - Il film drammatico Barry Lyndon, diretto da Stanley Kubrick, è oggi considerato uno dei migliori film di Kubrick. Alcune scene sono state girate nella splendida tenuta in stile palladiano di Powerscourt, nella contea di Wicklow.



Wicklow Mountains, Co. Wicklow - PS I Love you (2007) - Questa commedia romantica è un po’ come una lettera d’amore all’Irlanda. Sullo sfondo di alcune delle location più mozzafiato della costa orientale, i protagonisti – e gli spettatori – vengono rapiti dai paesaggi tappezzati di edera e dai panorami indimenticabili delle Wicklow Mountains.



Curracloe Beach, Co. Wexford - Salvate il Soldato Ryan (1998) - Quando il regista Steven Spielberg decise di ricreare uno dei momenti più drammatici del 20° secolo, si mise alla ricerca di un luogo davvero speciale per farlo. E scelse Curracloe Beach nella contea di Wexford.



Strangford, Co. Down - Dracula Untold (2014) - Il creatore di Dracula, Bram Stoker, era nato in Irlanda. Sembra quindi quasi logico che Dracula Untold sia stato girato qui. Il film si avvale di affascinanti location in Irlanda del Nord, come Tollymore Forest Park, Mount Stewart House e Strangford, per dare vita ad una storia epica.



Ashford Castle, Cong, Co. Mayo - Un uomo tranquillo (1952) - Nel 1952 John Wayne e la sua camminata sfrontata irruppero a Cong nella contea di Mayo rendendo questo tipico villaggio irlandese famoso in tutto il mondo. Questo classico, vincitore di 2 premi Oscar, è stato girato tra Ashford Castle, Thoor Ballylee (dove abitò WB Yeats) e, naturalmente, il Quiet Man Bridge (il ponte dell’Uomo Tranquillo) sul fiume Owenriff.



