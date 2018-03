La Germania ha un cuore romantico: Coblenza

E Coblenza si prepara a una primavera luminosa. Dal 29 marzo al 2 aprile, e poi ancora dal 6 al 8 aprile, la maestosa Fortezza Ehrenbreitstein, iscritta al patrimonio UNESCO, verrà illuminata ogni sera da un grandioso spettacolo di luci. Un buon punto d'osservazione è la cabinovia che scavalca il Reno collegando la fortezza con il Deutsches Eck, celebre monumento del 1891 dedicato all'unione tra i due fiumi.



Apprezzata da Romani - Già gli antichi Romani apprezzavano lo stupendo paesaggio della Gola del Reno, come del resto anche l'Ordine Teutonico e l'UNESCO, che ha riconosciuto la straordinaria bellezza di questi luoghi, dichiarandoli patrimonio dell'umanità. A questo sito appartiene anche il Deutsches Eck, situato alla confluenza di Reno e Mosella, che deve il proprio nome ai cavalieri dell'Ordine Teutonico. Si tratta di un luogo ricco di storia, scelto nel 1891 dall'imperatore Guglielmo II come punto ideale per erigere un monumento speciale di ringraziamento a suo nonno Guglielmo I.



Panorami straordinari - Distrutta nel 1945, nel 1993 la scultura venne ricostruita e issata nuovamente sul piedistallo, da dove si erge maestosa sul Reno e la Mosella da un'altezza di 37 metri e attrae ogni anno oltre due milioni di visitatori. Di fronte, sull'altra sponda del Reno, troneggia Ehrenbreitstein, la seconda in ordine di grandezza tra le fortezze europee giunte fino ai nostri giorni. Da qui, a quasi 120 metri di altezza sul fiume, si gode del panorama più bello sulla città. Proprio dietro alla fortezza si estende un magnifico parco dove vengono organizzate diverse manifestazioni e una cabinovia riporta i visitatori sulla sponda sinistra del Reno: un punto di partenza ideale per una passeggiata nello splendido centro storico.



Il Vino del Reno - - Qui lo stile di vita francese e la tradizione tedesca hanno contribuito alla nascita di un centro dal carattere davvero unico, che vanta enoteche accoglienti, un'offerta gastronomica a metà strada tra sapori decisi e raffinatezza nonché cittadini estremamente cordiali. I turisti giungono a Coblenza da tutto il mondo per avventurarsi nei suoi vicoli stretti e lasciarsi affascinare dagli angoli romantici e dalle splendide piazze. Una passeggiata attraverso il centro storico potrebbe iniziare dalle "quattro torri", ovvero i bovindi ( finestrature ad arco) delle case d'angolo barocche situate all'incrocio principale del centro. Assolutamente da non perdere è il Deutscher Kaiser: a dispetto del nome non si tratta di un monumento imperiale, bensì di una torre gotica che ospita un ristorante molto accogliente al piano terra. Dopo un buon bicchiere di vino del Reno la giornata potrebbe concludersi in maniera perfetta raggiungendo in traghetto il castello Stolzenfels: oltre alla residenza del principe elettore è possibile ammirare uno dei complessi prussiani di maggior valore dal punto di vista artistico e storico.



Arte moderna - Ma che gli abitanti di Coblenza apprezzino l'arte contemporanea lo dimostra il Museum Ludwig non lontano dal Deutsches Eck: la collezione si concentra sull'arte del periodo postbellico e include opere di Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Pierre Soulages e Serge Poliakoff, solo per citare alcuni artisti. Uno straordinario connubio di contrasti: arte moderna tra mura medievali e classici del Movimento moderno in una straordinaria città storica. Che vi sembrerà ancora più bella se verrete a conoscerla con i vostri occhi.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel/it