L’Irlanda non delude mai: neppure quando piove

Scopri il design e l’artigianato locale - La National Design and Craft Gallery di Kilkenny è uno dei luoghi d’eccellenza d’Irlanda per l'artigianato e il design contemporanei. Creativi di talento e curatori fantasiosi sono i responsabili delle mostre acclamate dalla critica. Tessuti di pregio, vetro, ceramica, gioielli, mobili e cestini: si può vedere tutto gratuitamente.



Visita la dimora del Presidente - Dove vive il Presidente della Repubblica d’Irlanda? Lo si può scoprire grazie ad un tour gratuito alla sua residenza ufficiale, Aras an Uachtaráin nel Phoenix Park di Dublino. Ogni sabato partono i tour dal Visitor Centre di Phoenix Park: i posti sono assegnati in base all´ordine di arrivo.



A caccia di castelli - Molti dei castelli irlandesi offrono l'ingresso o l'accesso gratuiti a determinate aree. Tra questi consigliamo il castello di Listowel nella contea di Kerry, quello di Bagenal nella contea di Down e Dungarvan Castle, nella contea di Waterford.



Le gallerie d'arte - Giornata di pioggia? Quale miglior momento per visitare le numerose gallerie d'arte. La Crawford Art Gallery nella città di Cork espone oltre 2.000 opere, che spaziano dai dipinti e sculture irlandesi ed europei del XVIII secolo, fino ai contemporanei. Il MAC di Belfast offre tre eccellenti gallerie d'arte e un programma di mostre a rotazione. Oppure la Hugh Lane di Dublino, che ospita la più importante collezione pubblica di arte contemporanea in Irlanda.



Segui il profumo - Se vi trovate sulla Wild Atlantic Way, l’odorato vi porta verso la Profumeria Burren, che crea piccoli lotti di profumi e cosmetici biologici ispirati all'iconico paesaggio calcareo del Burren. Ingresso gratuito, offre incontri con il personale cordiale, la visita alla produzione, e una deliziosa tea room.



Mercati e mercatini - Consigliamo una visita agli eccellenti mercati coperti irlandesi – che sia, o no, una giornata di pioggia. Anche se non si deve acquistare nulla, merita girovagare tra le bancarelle, ascoltare il brusio, la musica e talvolta l’intrattenimento, respirando l’atmosfera dei nostri mercati coperti. I più suggestivi sono: il mercato di St George a Belfast, l’English Market a Cork e il Limerick’s Milk Market a Limerick.



Doors of Thrones - Nel 2016, l’uragano Gertrude si era abbattuto nell’Irlanda del Nord con effetti devastanti, arrivando a colpire anche uno dei luoghi simbolo della celebre serie TV de Il Trono di Spade, The Dark Hedges. Dai tronchi sono state ricavate 10 porte, una per ogni episodio della sesta serie di Game of Thrones® (2016). Ora queste porte adornano pub, ristoranti e hotel e sono diventate esse stesse delle attrazioni, seguendo l’App “Journey of Doors Passport”.



