L’Estonia ti sorprende con neve, natura e sport

In Estonia l'inverno è una stagione vivacissima: sci, pattinaggio ma anche iniziative culturali oltre ai tradizionali mercatini natalizi, paesaggi mozzafiato e mille possibilità di svago tanto che il paese è stato recentemente eletto “Best Value Destination” da Lonely Planet. Mercatini natalizi e feste di paese cominciano già a fine novembre a colorare l'inverno e a diffondere un'atmosfera fiabesca. Dal mercatino di Natale di Tallinn, che ha luogo ogni anno nella medievale piazza del Municipio, a quello della capitale culturale del paese, Tärtu, centinaia di bancarelle di artigianato locale, delizie gastronomiche e concerti folk riscaldano le vie delle città nelle giornate invernali; e nelle notti, che sopratutto nella capitale per la quantità di luoghi di ritrovo non è seconda a nessuna città baltica. Per chi ama seguire le tradizioni locali, nelle vicinanze della piazza del Municipio di Tallinn, proprio nel cuore della capitale, può sfrecciare sulla pista di pattinaggio sino a sera tardi.



Molteplici attività sportive - Intorno agli eventi tradizionali, prettamente legati alle festività natalizie, lo sport tiene banco, dallo sci di fondo alle corse sulle slitte trainate dai cani, dal pattinaggio su laghi e mari ghiacciati alle straordinarie passeggiate sulle ciaspole, dallo snowboard alle arrampicate sul ghiaccio: ognuna di queste attività si svolge estoni dipinti da una coltre di candido biancore. È proprio così che si scoprono cascate ghiacciate, parchi e foreste ricoperti di neve e immersi nel silenzio, dove imbattersi in animali selvatici come cerbiatti, scoiattoli e volpi che diventano indiscussi protagonisti di spettacolari fotografie e di ricordi indelebili. Durante questa stagione, prendono vita anche manifestazioni di richiamo internazionale come la celebre Tartu Maraton (21 febbraio), che vede la partecipazione di circa 10.000 partecipanti sugli sci che si sfidano su un percorso di 63 chilometri.



Le autostrade sul ghiaccio - Il Mar Baltico d'inverno diventa una grande distesa ghiacciata trasformandosi in un'autostrada bianca che collega il continente alle isole estoni. La strada di ghiaccio più lunga d'Europa si trova proprio qui, in Estonia: è lunga 26,5 chilometri e collega il porto continentale di Rohuküla con quello di Heltermaa sull'isola di Hiiumaa. Invece di attendere il traghetto, in inverno è sufficiente salire sulla propria auto, mettere in moto e seguire le indicazioni. Infine, ecco una delle usanze più piacevoli e salutari che unisce il mondo baltico: dopo un giorno di fatiche sportive ecco la possibilità di rifugiarsi in una delle tante saune – si trovano veramente dappertutto – immergersi in una nuvola di caldo per poi tuffarsi nell'acqua fredda o per chi se la sente rotolarsi nella neve fresca.



Musica e cultura - Durante il lungo inverno estone, dalle chiese della città si diffondono le note di concerti di musica classica e le angeliche voci dei t gruppi corali, una tradizione cui gli estoni tengono molto e nella quale raggiungono risultati veramente straordinari. I musei ospitano eventi speciali e anche i luoghi che possono apparentemente sembrare difficili da visitare durante la stagione fredda si popolano di famiglie e iniziative speciali, come lo Zoo di Tallinn e l'interessante Museo all'Aria Aperta di Pärnu, vetrina della storia del paese e dei suoi tesori naturali.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.visitestonia.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it