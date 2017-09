L’autunno è ideale per scoprire Formentera

Formentera è un paradiso per gli amanti del mare, che troveranno acque di una limpidezza e trasparenza eccezionale, garantita dalla presenza della Posidonia Oceanica, alga marina endemica del Mediterraneo che produce grandi quantità di ossigeno e materia organica, indispensabile per la vita della fauna e della flora marina e per la protezione delle coste.



Le pianure di Posidonia - Tra Formentera ed Ibiza, si trova la più grande distesa continua di Posidonia, per un totale di 7.650 ettari, dichiarata dall’UNESCO bene naturale nel 1999. Per proteggere e salvaguardare questo esemplare, è nato nel 2017 il progetto di fund-raising Save Posidonia. La riserva marina Es Freus d’Eivissa i Formentera tutela la salvaguardia di questo ambiente e rappresenta una delle migliori aree dove praticare immersioni: l’ottima visibilità garantita dalla limpidezza dell’acqua dovuta alla presenza di Posidonia permette di ammirare formazioni rocciose, grotte, giardini di coralli, anemoni, spugne e un’enorme varietà di specie marine, come polpi, barracuda, rombi, murene, fino a delfini e tartarughe. I migliori punti di immersione sono Plataforma Mariana, Punta Prima, Punta de Sa Gavina, Es Racó alt, Es Banc, Rocabella ed El Arco.



Scopritela in kajak - Formentera offre inoltre una costa incredibilmente ricca, con scogliere, baie remote, grotte e distese di sabbia incontaminate. Alcuni di questi luoghi non sono accessibili via terra e possono essere scoperti con un’escursione in kayak, un’attività adatta in ogni stagione grazie al clima mite dell’isola. Attraversando fondali dalle mille tonalità del blu, in cui si alternano distese di sabbia, scogli e Posidonia, si raggiungono le zone più remote dell’isola, come Punta De Sa Pedrera, sede di un’antica cava, di cui rimangono ancora tracce nelle forme geometriche delle rocce, le grotte di Punta Prima, perfette per praticare snorkeling, Cala Embaster, una lingua di sabbia ai piedi di una possente scogliera, o le spiagge incorniciate dalle dune dell’isola privata di Espalmador.



...oppure sue due ruote o a piedi - In bicicletta o a piedi, esplorare Formentera è una gioia per gli occhi: sono disponibili 32 circuiti verdi segnalati (non accessibili a automobili e motociclette), per un totale di 110km con vari livelli di difficoltà e distanze. I percorsi, lungo la costa o nell’entroterra rurale, permettono di ammirare il meglio di Formentera, attraversando pinete, boschi di ginepro sabina, campi coltivati e pascoli, ammirando laghi di acqua dolce e le celebri saline del Parque Natural de Ses Salines, costeggiando filari di muro pagés tipico delle Baleari, mulini e torri di vedetta, per poi scoprire il paesaggio mozzafiato della costa, tra villaggi di pescatori, dune, spiagge selvagge, scogliere e isolotti in lontananza.



Panorami lunari - In alternativa, è possibile immergersi nel paesaggio selvaggio dell’isola con una passeggiata a cavallo, attraversando il panorama lunare di Can Marroig, lasciandosi inebriare dall'odore di cespugli di piante aromatiche fino a raggiungere l’Estany des Peix, con la sua varietà di colori. I maneggi dell’isola organizzano escursioni e lezioni disponibili tutto l’anno per ogni età e livello.



Per maggiori informazioni: www.formentera.es