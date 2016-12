L'altra Svezia: alla scoperta di Goteborg

06:00 - Seconda città della Svezia per popolazione, Goteborg si trova nella Svezia Meridionale e vanta una ricca attività culturale che ne fa una meta perfetta tanto per un weekend quanto per una vacanza più lunga. I periodi migliori per visitarla sono le ultime settimane di dicembre e in primavera. Siete pronti a partire?

Visitare i musei più disparati – Sono numerosi i ponti, i canali e le colline che circondano la città di Goteborg e che pur dandole un aspetto capace di ricordare mete come Amsterdam o San Francisco, ne fanno una città alquanto unica nel suo genere. Qui si trovano numerosi musei adatti a ogni tipo di interesse: dal museo Aerosum sull'aviazione a quello sugli sport o sulla storia dei tram della città. Il Gothenburg Museum of Art racchiude invece capolavori di grandi artisti quali Picasso, Rembrandt, Rubens, Monet o Chagall mentre si rivolge alla natura e alla storia degli animali il Goteborg Natural History Museum che ospita collezioni di animali da tutte le parti del mondo. Da non perdere anche il Museo Marittimo e l'Acquario che mostra la vita sott'acqua delle specie nordiche e tropicali.



Visitare le città – Il vostro itinerario può partire dal centro cittadino ovvero dal viale Kungsportsaveyne, molto frequentato sia da turisti che cittadini essendo il centro dello shopping e offrendo anche numerosi ristoranti e istituzioni culturali. Qui si trovano il Stadsteatern ovvero il Teatro Comunale, il Museo d'Arte e lo Stora Teatern, uno dei più antichi della Svezia. Altra tappa d'obbligo in una prima visita è il parco cittadino Tradgardsforeningen dove si trovano migliaia di rose. Proseguendo il giro delle attrazioni, segnatevi porto Lilla Bommen da cui partono numerose crociere e dove si può godere un caffè in una delle tante pasticcerie della zona: qui si può ammirare il Goteborg-Utkiken, egocentrica opera architettonica che caratterizza la città, e ancora la Barken Viking, una barca in acciaio segnalata come la più grande nave a vela mai costruita e oggi una delle attrazioni più visitate. Da visitare anche Opera House di Goteborg, uno dei teatri più moderni al mondo, e la fortezza di Elfsborg con il suo castello del XVII secolo. La piazza più importante della città è Gustav Adolfs Torgé da cui si possono visitare numerosi monumenti storici.



Da vivere – Sempre più turisti si spingono fino in Svezia per conoscere questa zona che vanta ristoranti di prima classe e una vivace vita notturna che deve alla presenza universitaria la sua anima giovanile: non solo Goteborg è la città universitaria più importante della Svezia ma è anche la più grande della Scandinavia. Tra le attività consigliate: un'escursione in barca lungo il fiume Gota Alv. Imperdibile per chi cerca divertimento una visita al parco Lieseberg, ovvero il più grande di tutto il Nord Europa nonché il più frequentato: a poca distanza dal centro questo luna park vanta numerose attrazioni e ben 4 montagne russe indicate tra le migliori al mondo. Quindi, cosa state aspettando ancora?



Per maggior informazioni: www.visitsweden.com

Per sapere che tempo fa a Goteborg: www.meteo.it