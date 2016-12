6 marzo 2015 Islanda: lo strano spettacolo della creazione Sembra di atterrare su un altro pianeta: ma Reykiavik è calda e accogliente; l'isola è ricca di paesaggi sorprendenti che vedrete solo qui. Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - L'Islanda è un'esperienza, unica e imperdibile già quando l'aereo arriva a Reykiavik si ha l'impressione di atterrare sulla Luna. L'aria è tersa a tal punto che dalle alture che circondano la piccola, ma vivace capitale, di notte si possono vedere, all’orizzonte, i bagliori della colossale eruzione del Bardabunga, che prosegue ininterrotta dall'agosto dello scorso anno. E per chi piace osservare gli astri in un'aria di rara purezza ricordiamo che l'eclissi totale del 20 marzo prossimo sfiorerà anche l'Islanda e sarà visibilissima, come abbiamo annunciato, nelle "vicine" isole Faroe, sempre nel mare del Nord.