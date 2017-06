Irlanda: Achill, l’isola della spiaggia riemersa

Infatti, una spiaggia vicina al piccolo villaggio di Dooagh - sulla Achill Island - fu spazzata via 33 anni fa da una serie di violente tempeste che lasciarono, al posto delle sue sabbie dorate, solo una serie di pozze fra le rocce. Ad aprile, gli abitanti del luogo sono stati piacevolmente sorpresi nello scoprire che l’Oceano Atlantico aveva misteriosamente restituito tonnellate di sabbia, ripristinando così l’amata spiaggia.



Un luogo incantato - Lo straordinario fenomeno è stato per ora attribuito alle alte maree primaverili, ma la buona sorte dell’isola ha catalizzato l’attenzione della stampa internazionale. Per il momento, gli isolani si stanno godendo la loro celebre spiaggia, ma la speranza per il futuro è di poterla vedere fregiarsi della Bandiera Blu. Situata al largo della costa della Contea di Mayo, Achill è una delle località più belle e spettacolari d’Irlanda. Maestosa, lambita dall’Oceano Atlantico e scolpita dal vento, riserva tante sorprese. Che la lingua irlandese sia ancora comunemente parlata sull’isola, è una delle sue tante peculiarità.



Ideale per il surf e il kayak - Le incontaminate spiagge dell’isola sono ideali per il surf, per il kayak in mare e per le immersioni subacquee. Altri sport molto praticati sono il rock-climbing, la vela, l’equitazione ed il golf, così come in corroboranti passeggiate, lo jogging, o anche cimentandosi con la bicicletta lungo i 42 km della Great Western Greenway, percorso off-road sul tracciato di una vecchia linea ferroviaria.



Amata dagli artisti - Una fuga sull’isola può anche essere sinonimo di rilassanti passeggiate o gite in bicicletta lungo sentieri e vicoli tranquilli: un’opportunità piacevole per andare alla scoperta della storia, della cultura e dei meravigliosi paesaggi di Achill. Da sempre Achill è stata inoltre fonte di ispirazione di scrittori ed artisti importanti. Il premio Nobel Heinrich Boll – di origini tedesche - lo scrittore inglese Graham Green ed il famoso paesaggista irlandese Paul Henry, sono fra coloro che hanno fatto dell’isola il loro santuario artistico.



Le magiche ballate irlandesi - Achill vanta una residenza per artisti ed annualmente, in primavera, propone un fine settimana dedicato a Boll. Atmosfere creative vi aspettano, inoltre, dal 22 al 29 luglio, alla Scoil Acla, una delle più antiche scuole estive di musica tradizionale irlandese. Le tante attrazioni ed i molteplici eventi sportivi organizzati lungo tutto l’arco dell’anno, rendono Achill una delle migliori destinazioni atlantiche.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com