In Svezia, sulle tracce di Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

La Svezia occidentale celebra il compleanno di questa grande icona moderna, donna libera e grande attrice, attraverso un serie di eventi che si incentreranno sopratutto nel villaggio di pescatori Fjällbacka, con le sue vecchie case in legno rosso e bianco, le sue stradine pittoresche, il suo arcipelago e i suoi dintorni, che si trova a 1h30 di auto a nord di Göteborg. Un luogo magico, che unisce il fascino del mare, la gastronomia - tra frutti di mare e crostacei - e la scoperta delle isole in barca. Un luogo che riassume lo spirito e lo stile elegante e schivo cui l'attrice era così legata: Ingrid Bergman abitava infatti nell'isola di Dannholmen, nell'estremo lembo dell'arcipelago di Fjällbacka, a ovest del paese, e rappresenta l'antitesi del glamour di Hollywood. Ingrid Bergman la scoprì per la prima volta nella primavera del 1958 grazie al marito, il produttore teatrale Lars Schmidt, che l'aveva acquistata l'anno precedente. L'attrice se ne innamorò perdutamente e vi trascorse le sue estati con la famiglia dal 1958 al 1982. La loro casa è ancora lì e fino a oggi la famiglia possiede ancora un piccolo cottage verde sull'isola.



Eventi nel centenario della nascita - Molti gli eventi con cui la Svezia intende ricordare questa bravissima attrice. Si può partecipare alla visita guidata Sulle tracce di Ingrid Bergman che si tengono ogni giovedì e sabato e durano 45 minuti, per scoprire i luoghi preferiti dell'attrice e quelli legati alla sua storia (fjallbackainfo.com ). Oppure scegliere il Tour guidato in barca, con imbarco al porto di Fjällbacka per un giro in barca di 45 minuti attraverso l'arcipelago del villaggio e attorno all'isola di Dannholmen. Prenotazioni presso l'Ufficio Turistico di Fjällbacka, via e-mail( info@fjallbackainfo.se ).



Ingrid e lo sport - Ma Ingrid Bergman grande amante dello sport aveva organizzato e promosso la Regata intorno a Dannholmen: una regata rivolta soprattutto ai bambini; ed era lei che consegnava il premio e offriva il succo di frutta e i dolci alla cannella, i famosi "kanelbullar", ai partecipanti. Il club nautico di Fjällbacka organizzerà la stessa regata intorno a Dannholmen il prossimo 30 luglio, in ricordo della sua fondatrice.



Mostre Fotografiche –Dal 5 giugno a fine settembre 2015, inoltre, sulla piazza intitolata a Ingrid Bergman, è installata una mostra gratuita di fotografie private e uniche di Ingrid Bergman e la sua famiglia scattate dagli abitanti di Fjällbacka, mentre più a sud, sull'isola di Marstrand, accessibile solo in barca, a soli 50 minuti di auto da Göteborg, il celebre Museo d'Arte Strandverket presenta una mostra di foto e video dal titolo "Ascesa e caduta di Ingrid Bergman. E di nuovo ascesa ". A Marstrand sono previste numerose altre iniziative in onore della grande Bergman: (www.vastsverige.com )



