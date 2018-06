In Gran Bretagna sulle orme di Shakespeare

Coventry Cathedral - Progettata da Sir Basil Spence ed eletta come il più amato edificio inglese del XX secolo, la Coventry Cathedral (che nel 2012 ha celebrato il proprio Giubileo Dorato), è un affascinante connubio di antichità e modernità. Vero e proprio simbolo di speranza, la cattedrale è famosa in tutto il mondo come centro mondiale per la pace e la riconciliazione.



Coventry Transport Museum - Il museo ospita la più ampia collezione del mondo di mezzi di trasporto su strada della Gran Bretagna. All’interno del Coventry Transport Museum si possono conoscere la storia delle persone che hanno reso Coventry il fulcro del settore mondiale de ciclo e motociclo e familiarizzare con i veicoli che hanno segnato alcuni dei momenti più significativi.



St Mary's Guild Hall – Nel cuore del centro storico di Coventry si trova la St Mary's Guild Hall, la casa delle corporazioni, che risale all’epoca medievale e racchiude oltre sei secoli di storia. Indubbiamente il migliore esempio di edificio municipale medievale nel paese, dove si ammirano opere d’arte, armature, mobili dell’epoca e antichi arazzi all’interno dei suntuosi interni storici.



Holy Trinity Church – La Holy Trinity Church di Coventry, la cui storia risale a quasi mille anni fa, è sopravvissuta a vari eventi catastrofici, come un incendio, la riforma e i bombardamenti. Al suo interno si trovano numerosi manufatti tra cui spicca un celebre doom painting che illustra il Giudizio Universale.



Warwick Castle - Il Warwick Castle permette di immergersi in un ambiente ricco di storia, di antichi miti e racconti avvincenti che infiammano l’immaginazione. La fortezza si trova all’interno di una delle più raffinate tenute del Regno Unito e offre moltissimo da fare e da vedere per far venire i brividi lungo la schiena ed elettrizzare i sensi.



British Motor Museum – A Warwick ha sede il British Motor Museum, che ospita la più grande collezione al mondo di auto britanniche. L’esposizione permette al visitatore di approfondire la storia dei motori britannici ammirando le splendide auto del museo, risalenti al secolo scorso, e scoprendo come funzionano i diversi motori grazie alle mostre interattive.



Lord Leycester Hospital - Incantevole struttura costituita da un complesso di edifici a graticcio risalenti per la maggior parte al XIV secolo, che sorgono attorno all’ingresso di Warwick, di origine normanna. Il Lord Leycester Hospital è sormontato dalla cappella edificata nel XII secolo in onore del santo patrono.



Stoneleigh Abbey – La Stoneleigh Abbey è un’imponente complesso non lontano dalla cittadina di Stoneleigh. Si trova in un parco di quasi 280 ettari ed è stata oggetto di lavori di ampliamento e restauri sin da quando fu fondata nel 1154. Jane Austen trovò affascinanti sia l’edificio che la famiglia che la abitava, mentre il Principe Carlo vi fece una visita particolare per celebrare il termine dei lavori di restauro.



Kenilworth Castle - L’imponente fortezza medievale Kenilworth Castle è una delle più interessanti attrazioni turistiche delle West Midlands e rappresenta uno degli esempi più spettacolari di castello in rovina in Inghilterra. Il castello è noto principalmente per essere stato la residenza di Robert Dudley, il grande amore della Regina Elisabetta I. Nel 1575 Dudley realizzò questo palazzo finemente decorato per impressionare la sua amata regina.



Shakespeare Houses – Prima di lasciare la Contea, si deve assolutamente visitare Stratford-upon-Avon, dove sono aperte al pubblico le cinque residenze che costituiscono la casa di Shakespeare, che nacque in questa incantevole cittadina nel 1564. Il complesso offre ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suo genere: approfondire la vita del più famoso drammaturgo della cultura occidentale, scoprire le sue opere e immergersi nelle atmosfere della Stratford-upon-Avon del periodo in cui visse, fra Cinquecento e Seicento.



Per informazioni: www.visitbritain.com