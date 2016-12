In crociera o sulle vette: è l’Avvento in Carinzia

La Carinzia è la parte più meridionale dell'Austria e confina con l'Italia in Friuli Venezia Giulia . Un territorio esteso, ricco di storia e di tradizioni radicate e suggestive in una natura intonsa, ideale per le vacanze delle famiglie ma anche per gli amanti del trekking e degli sport invernali. E dicembre è forse il mese più ricco di suggestioni.

In Carinzia l’Avvento è un periodo dell’anno sentito e vissuto e sono tante le iniziative, soprattutto incentrate sui mercatini, che vengono organizzate in tutta la regione per celebrare al meglio le festività natalizie.



Shopping a 1700 metri - Quest’anno si tiene l’ottava edizione del tradizionale mercatino “Christkindlmarkt” sul Monte Petzen a 1700 metri, il più alto della Carinzia. Nei tre sabati dell’Avvento, i visitatori possono pregustare l’arrivo del Natale immersi in un’atmosfera resa unica dall’ambiente alpino bianco di neve che circonda le bancarelle. Si arriva comodamente seduti sulla cabinovia, dalla quale si può ammirare il paesaggio sottostante. Sono previsti programmi per bambini, show “Fire & Ice”, e spettacoli con musica dal vivo.



Atmosfere magiche nelle città - A Klagenfurt ( dal 19 novembre al 24 dicembre 2016) oltre allo splendido e celbre mercatino dell'Avvento, diverse manifestazioni folcloristiche e feste tradizionali vengono organizzate nel periodo natalizio. Un’atmosfera speciale si respira sul lago Wörthersee, fra gite in battello, eventi folcloristici e una grandissima e luminosa corona d’Avvento galleggiante.



In crociera sulla Drava - A Velden (dal 25 novembre al 18 dicembre 2016), sempre sul Wörthersee, i bambini doventano “ assistenti di Gesù Bambino” realizzando bellissimi e utili oggetti natalizi.A Pörtschach (dal 25 novembre al 23 dicembre 2016) invece ci si scalda intorno ai falò sorseggiando calde tazze di vin brulè e ascoltando i canti dei cori locali. Nei mercatini dell’Avvento di Villach sono esposti oggetti d’artigianato della Carinzia e prelibatezze gastronomiche, mentre i suggestivi concerti natalizi catturano l’attenzione del pubblico. Altra novità del Natale 2016 in Carinzia è la possibilità di fare una crociera sulla Drava per ammirare le luci che illuminano la città di Villach (dal 25 novembre al 24 dicembre 2016)direttamente dal fiume (partenze previste il sabato e la domenica dal 26 novembre al 18 dicembre 2016, alle ore 15.30 e alle 17.30).



L’Avvento sopra le nuvole - Per celebrare l’Avvento sopra le nuvole, bisogna assolutamente visitare anche la torre panoramica Pyramidenkogel con i suoi 100 metri di altezza. Simbolo della zona del Lago Wörthersee, i visitatori possono ammirare le bellezze paesaggistiche della Carinzia, perdendo lo sguardo su tutta la regione illuminata a festa per l’arrivo del Natale. Ai piedi della torre si trova un mercatino dell’Avvento con gruppi musicali e originali artigiani. Ogni sabato e domenica è previsto uno speciale programma per i bambini.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at