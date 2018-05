In bicicletta nelle terre di Sua Maestà Britannica

Lunghe distanze



Hebridean Way - Questo nuovo percorso a lunga distanza si snoda lungo l’arcipelago delle Ebridi Esterne in Scozia. In quasi 300 chilometri, il percorso attraversa dieci isole dell’arcipelago ed è ricco di spiagge paradisiache che i visitatori non si aspetterebbero di trovare nel Regno Unito. Nel percorso un sito celtico ancora più antico di Stonehenge, Calanais Standing Stones



Bay Cycle Way - Partendo dalle riserve naturali di Walney Island, questo percorso pianeggiante segue una costa splendida, sebbene spesso sottovalutata. Pedalando per oltre 130 chilometri dalla campagna della Cumbria e del Lancashire, i ciclisti possono fare birdwatching all’interno delle riserve poste sotto tutela e fermarsi in uno dei numerosi ristoranti raffinati nel villaggio di Cartmel.



Celtic Trail West - Il Celtic Trail attraversa il Galles nel suo punto più ampio, all’altezza della sezione occidentale che collega Swansea a Fishguard, attraverso la magnifica costa di Swansea e del Pembrokeshire. Non farti sfuggire una visita alle cittadine costiere di Tenby e Saundersfoot. Nell’itinerario, le foreste sulle dune sabbiose del Millennium Coastal Park.



South Coast Way - Questo percorso costiero di oltre 550 chilometri serpeggia da Dover, nel Kent, fino a Dawlish nel Devon, e termina nelle cittadine costiere di Brighton e Hastings.



Per tutta la famiglia



Two Palaces Ride, Londra - Questo percorso ad anello di oltre tre chilometri comprende ben più dei due palazzi evocati dal titolo. Partendo comodamente da Buckingham Palace, questo rilassante percorso attraversa il Duke of Wellington Arch e passa per Hyde Park e i Kensington Gardens, per terminare a Kensington Palace. La domenica è il giorno migliore per percorrerlo.

Monsal Trail, Peak District - All’interno del Peak District National Park (Derbyshire), si snoda il percorso, chiuso al traffico motorizzato, di Monsal Trail, che offre piste ciclabili in piano e facilmente percorribili lungo la vecchia linea ferroviaria delle Midlands, attraverso il meraviglioso paesaggio delle valli di pietra calcarea. Questo percorso di circa tredici chilometri parte da Blackwell Mill, nell’area di Chee Dale, e raggiunge Coombs Road, a Bakewell, attraversando rapidamente sei gallerie poco illuminate, lunghe fino a 400 metri.



Laghan & Lough Cycle Way, Irlanda del Nord - Il Lagan and Lough Cycle Way è una strada di 33 chilometri prevalentemente chiusa al traffico motorizzato che collega Lisburn a Jordanstown, passando per Belfast, dove ci si può fermare al Crown bar, il pub più celebre della città. I ciclisti apprezzeranno senz’altro il percorso lungo il Lagan Towpath e Belfast Lough, che offrono panorami spettacolari dell’entroterra delle colline di Belfast.



Cuckoo Trail, Sussex - Il Cuckoo Trail prende il suo nome dall’antica tradizione del Sussex di liberare un cuculo durante l’Heathfield Agricultural Show. Questo percorso di asfalto e ghiaia chiuso al traffico motorizzato è ideale per le famiglie e si snoda per 18 chilometri lungo la linea ferroviaria, partendo da Polegate, vicino Eastbourne, per terminare proprio a Heathfield.



Fallowfield Loopline, Manchester - A sud dell’UK National Cycling Centre si può affrontare una strada di oltre 25 chilometri, chiusa al traffico motorizzato, che conduce a South Manchester.



Derby Canal Path e Cloud Trail - Questo percorso pianeggiante e ben curato lungo il fiume parte da Derby e arriva al simpaticamente soprannominato Cloud Quarry, dove panorami mozzafiato accoglieranno i ciclisti.



Camel Trail - Celebre percorso di quasi 29 chilometri prevalentemente a traffico limitato, lungo la linea ferroviaria, attraversa Padstow, Bodmin, Wadebridge e Wenford Bridge; un incantevole connubio di aree boschive, uccelli di varie specie e un paesaggio selvatico sull’estuario di un fiume della Cornovaglia.



