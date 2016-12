Il magico Natale svedese di Stoccolma e Goteborg

E fuori? Anche fuori è un tripudio di luminarie, candele e vendita ambulante di glogg, specialmente nei numerosi mercatini di Natale, dove si acquistano artigianato locale, specialità gastronomiche, candele e decorazioni per la casa, come consiglia il tour operator il Diamante.



La luce sfolgorante di Goteborg - Il mercatino natalizio più grande e più spettacolare della Svezia si trova a Goteborg nel parco di divertimenti Liseberg, illuminato da ben cinque milioni di luminarie. Dal 1 dicembre Goteborg sarà addobbata con 3 chilometri di effetti luminosi all'avanguardia, dal porto fino al Liseberg, combinando illuminazioni natalizie moderne e innovative. Ma cè anche il più tradizionale dei mercatini l’ Haga, nell’omonimo pittoresco quartiere dove si possono comprare dei prodotti artigianali locali al mercatino lungo la via principale ma anche oggetti e vestiti nuovi, trendy e vintage nei negozietti attorno al mercatino. Aperto durante i weekend dal 26/11 al 18/12.C’è poi il Kronhuset - nell’edificio più antico di Goteborg - che si trova un bazar tradizionale con espositori in costume d’epoca che vendono artigianato di tutti i tipi. Aperto 26/11-22/12.



Un albero di Natale da record - A Stoccolma si può ammirare uno dei più grandi alberi di Natale al mondo, sul mare presso il Palazzo Reale. La capitale ospita diversi mercatini come lo Stortorget - la piazza grande della Città Vecchia, dove si trova un mercato piccolo ma ricco di atmosfera. Aperto ogni giorno 19/11-23/12. Oppure lo Skansen - aperto per la prima volta nel 1903 nel museo all’aperto Skansen, con i venditori vestiti in costume d’epoca, concerti nella chiesetta Seglora e festeggiamenti di Santa Lucia. Aperto nei weekend 26/11-18/12. Da visitare anche il mercatino di Hovstallet - numerosi artigiani vendono i loro prodotti nella stalla reale dietro il teatro Dramaten. Aperto: 25-27/11. da non mancare poi il palazzo di Drottningholm - a 20 minuti dal centro si trova la residenza reale, patrimonio mondiale dell’Unesco, dove ha luogo un mercatino nel cortile del Palazzo. Aperto: 3-4/12.



Ancelle e paggetti per Santa Lucia - Gli svedesi amano cantare e andare ai concerti, specialmente quelli natalizi in programma in moltissimi luoghi in città. La festa in assoluto più popolare di questo periodo è quella di Santa Lucia, il 13 dicembre, alla quale si può assistere in diversi luoghi tra le chiese delle città e il museo all’aperto Skansen a Stoccolma. Santa Lucia arriva cantando inni natalizi in una lunga veste bianca e una corona di candele sul capo, insieme alle sue ancelle e paggetti tutti vestiti di bianco con candele in mano. A casa e negli uffici porta i tipici dolci allo zafferano, lussebullar, che si possono anche gustare in tutte le caffetterie.



Una cucina da scoprire - Da fine novembre molti ristoranti servono il buffet natalizio, chiamato Julbord, che include piatti tipici come aringhe marinate, salmone, salsicce, polpette, prosciutto cotto marinato con senape ed altre leccornie. A Stoccolma si può combinare l’assaggio dello Julbord navigando con uno dei battello d’epoca ed andare così alla scoperta del meraviglioso arcipelago alla porte della capitale. Subito a nord di Goteborg la stupenda costa dello Bohuslan aspetta chi vuole combinare un soggiorno in città con relax nella natura nella sua veste invernale: passeggiate rigeneranti, paesini di favola, alberghetti accoglienti e gustosi buffet dove i crostacei e frutti di mare sono i protagonisti.