I luoghi magici per una vacanza da favola

Un viaggio mondiale alla scoperta di luoghi incantati, per chi ama rivivere l'atmosfera della fiabe. L'Europa ci regala il Castello di Neuschwanstein in Baviera e il Castello di Bled, in Slovenia, ma anche le casette a graticcio di Colmar, in Francia, la Casa Batllò a Barcellona e le dimore nella pietra in Cappadocia. Anche la natura ci offre emozioni meravigliose. La fiaba, infatti, continua con The Dark Hedges, un viale ricco di mistero, nell'Irlanda del Nord e, più lontano, con Ta Prohm, in Cambogia, un vasto complesso monumentale sovrastato in ogni angolo dalla forza prorompente e selvaggia della natura. Ecco dieci località dal mondo in perfetto stile fiabesco, all'insegna della magia.