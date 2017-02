Hotel glaciali per chi non teme il freddo

Snow Suite a Livigno – Un vero e proprio chalet di neve pressata, a 1816 metri d’altitudine, con una esclusiva Snow Suite costruita direttamente sulla pista da sci: è questo che vi aspetta a Livigno. Avvolti nel sacco a pelo termico, ci si addormenta sul letto di neve e ci si risveglia al mattino in un’atmosfera sicuramente originale, in cui tutto è costruito con la neve, dai muri alle imposte, dal letto al divano nell'’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort. Aperto a tutti invece lo Snow Lounge Bar, ideale per chi vuole passare apres-ski e serata, in un ambiente esclusivo costruito rigorosamente di neve.



I villaggi igloo in Svizzera – Cosa c’è di più bello ed emozionante di dormire immersi nella natura incontaminata, circondati solamente dal bianco candore della neve? In Svizzera si può vivere un’esperienza unica nel suo genere dormendo in uno dei 5 villaggi igloo. Nel paradiso per le vacanze di Davos-Kloster il villaggio Iglu-Dorf si inserisce nell'area sciistica di Parsenn. Dopo una serata in sauna o nella Whirlpool andare sulle piste prima che aprano gli impianti permette di avere le discese a completa disposizione. A Engelberg a 1800 metri di altitudine l'assenza di luce diffusa esalta il luccichio delle stelle che, con i cristalli di ghiaccio, fanno a gara a chi brilla di più. Siete alla ricerca di una romantica suite con Whirlpool privata? Sul Saanerslochgrat il villaggio igloo di Gstaad si rivela un'esperienza da sogno non solo per le coppie ma anche per gruppi, aziende e famiglie, che vengono rapiti dalle alte vette di 3000 metri. A Zermatt si pernotta a 2727 metri di altezza direttamente sul Gornergrat, vicino alla più famosa montagna Italo-Svizzera, il maestoso e leggendario Monte Cervino. Infine, poco distante da Thun, nell’Oberland Bernese, sporge questa suggestiva roccia dal nome Stockhorn e considerata la montagna di casa di Thun. Il villaggio igloo si trova al Hinterstockensee, dove si possono trascorrere piacevoli e serene giornate invernali.



L’igloo è anche di legno o hi-tech – Sempre in Svizzera troviamo anche le Podhouse, degli igloo in legno al centro della natura, dotati di tutte le comodità, come corrente, luce e riscaldamento elettrico. Gli ospiti dovranno portarsi da casa solamente il sacco a pelo. Natura allo stato puro durante la notte e divertimento assoluto durante il giorno con la pista per slittini, il parco avventura e molto altro ancora. Le Whitepod sono invece accampamenti hi-tech, sempre nel cuore della natura a 1400 metri di altezza, con grandiosi panorami e vista sul lago di Ginevra . Ogni pod è lussuosamente allestito con caminetto, bagno, terrazza e cucinetta. Questo Eco Resort dispone di 7 km di piste private con ski-lift, due chalet, ristorante, bar, area wellness con bagno giapponese e sauna finlandese.



Gli hotel di ghiaccio in Norvegia – Anche l’hotel di ghiaccio è il pernottamento sicuramente curioso per chi ama fare esperienze inusuali. In Norvegia ci sono diversi hotel di questo tipo, che vengono ricostruiti ogni inverno, di anno in anno. Li potete scovare consultando il sito dell’Ente del Turismo Norvegese Si dorme ben isolati su pelli di renna e sacchi a pelo circondati da spettacolari sculture di ghiaccio. Il Sorrisniva Hotel ad Alta) offre addirittura la possibilità di celebrare il matrimonio in una cappella di ghiaccio.



Come gli esploratori alle Isole Svalbard - Volete provare la sensazione di essere un vero esploratore polare anche solo per una notte? Il posto giusto è nel Tempelfjord alle Isole Svalbard, dove una nave è stata trasformata in hotel. Cosa c’è di particolare? La nave è incagliata nel ghiaccio circondata da un’atmosfera magica, dove con un po’ di fortuna si potranno avvistare anche gli orsi polari.