Halloween: dieci tour da paura in un’Europa da brividi

Gli itinerari sono stati selezionati da TripAdvisor partendo da tour e attrazioni presenti e in parte prenotabili sul sito della grande community di viaggiatori.



Edimburgo – Dark Tales and Terror – E’ un itinerario di circa 75 minuti che parte nel centro storico della città e fa tappa alla St Giles Cathedral e alle volte del South Bridge. Le guide raccontano le bizzarre storie che hanno avuto come cornice questi luoghi affascinanti: pare che nel XIX secolo si aggirassero per la città dei ladri di cadaveri e che, secondo la leggenda, cacciassero le loro vittime in queste grotte sotterranee. Un modo emozionante e un po’ inquietante per esplorare la città.



Stoccarda – Stuttgarter Geister – Storie ambientate al tempo dei re e leggende sui fantasmi della foresta, ma soprattutto una panoramica affascinante sulla città: questo tour è adatta a turisti che cercano una scarica di adrenalina. I viaggiatori sono accompagnati da una guida "in carne e ossa" che intrattiene i suoi spettatori con "grandi racconti ambientati nel passato".



Roma – Tour a piedi tra i fantasmi e i misteri di Roma, Questo tour notturno della Città Eterna, della durata di circa mezz’ora, segue numerose strade tortuose, toccando luoghi antichi e monumenti come Ponte Sisto, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, cornice anche del film di Dan Brown “Angeli e Demoni".



Barcellona – Walking Ghost Tour – A spasso tra le architetture gotiche e le fantastiche costruzioni di Gaudì, l’itinerario offre lo sfondo perfetto per incontrare il mistero. Si parte alle ore 20:30 e si conclude a mezzanotte, in un viaggio a ritroso nel tempo fino al periodo dell’Inquisizione spagnola, con tanto di streghe, boia e fantasmi.



Parigi – Nights of Terror Paris Dracula and Ghost Tour – E’ un itinerario notturno da brivido alla scoperta della Ville Lumièere… al buio. Si cammina per strade tortuose e in un silenzio spettrale, mentre la guida racconta storie di paura legate agli edifici situati lungo il percorso e sui lati più oscuri del passato della città.



Parigi – Tour a piedi notturno dei fantasmi, dei misteri e delle leggende – Una passeggiata alla scoperta di fantasmi, leggende e misteri della capitale francese guida i visitatori in un viaggio attraverso la città nascosta, quando il sole tramonta e calano le tenebre. Si percorrono le strade meno conosciute, fuori dagli itinerari battuti e si scoprono oscure storie di intrighi, di omicidi e fantasmi, come pure leggende da brivido e tanti fatti inediti sulla città e la sua storia.



Parigi – Saltafila Tour delle catacombe di Parigi – Un percorso di due ore davvero da paura, alla scoperta di questo antico cimitero sotterraneo. Si cammina lungo i cunicoli delle catacombe, diventate un cimitero sotterraneo nel XVIII secolo e che ora contiene i resti di oltre sei milioni di persone.



Londra – Tour dei fantasmi di Londra in autobus vintage – Un vero e proprio viaggio attraverso il tempo a bordo di un vecchio bus. Il tour dura circa un’ora, e va in cerca di luoghi stregati, teatro di omicidi, esecuzioni e torture dei secoli passati. Persino il bus contribuisce a creare l’atmosfera grazie alle sue panche in pelle rossa con tavoli e lampade d’epoca. Molto teatrale è anche il racconto degli accompagnatori, che descrivono personaggi oscuri come Jack lo Squartatore e narrano eventi misteriosi.



Zurigo – Ghost Walk - Accompagnati da Dan Dent, che si autodefinisce un "Intrattenitore professionista del paranormale", si parte alla scoperta dei luoghi oscuri di Zurigo in un percorso di circa 70 minuti, tra eventi misteriosi e morti sospette, condite da una certa quota di umorismo macabro.



Praga – Underground Ghost Walking Tour – E’ un’escursione serale di 75 minuti che porta i visitatori letteralmente sotto terra, in particolare sotto il Vecchio Municipio e l'orologio astronomico, in una serie di antiche prigioni sotterranee recentemente restaurate, ancora sconosciute anche a molte persone del luogo. In queste celle, come raccontano le guide, si sono svolti molti fatti raccapriccianti, soprattutto nel Medioevo, e sono stati osservati fenomeni paranormali.