Gli splendori imperiali del Capodanno di Vienna

Niente di meglio per entrare nell’atmosfera dell’anno nuovo a Vienna che un mercatino di Capodanno: il Mercatino di Capodanno di fronte alla Reggia di Schönbrunn, il Villaggio di San Silvestro in piazza Maria-Theresien-Platz e il Mercatino regio imperiale del Natale in piazza Michaelerplatz propongono, oltre agli oggetti di artigianato artistico, anche tutta una serie di portafortuna. Il 31 dicembre 2016 a partire dalle ore 15 ci si può recare poi al Percorso di San Silvestro, che con i suoi palcoscenici, chioschi gastronomici e stand che vendono oggettini di tutti i tipi si snoda attraverso le strade e le viuzze del centro storico.



Dal valzer al pop in Stephanplatz - La musica dal valzer al pop crea un’atmosfera allegra e a mezzanotte tutti danzano in piazza Stephansplatz al suono del “Valzer del bel Danubio blu” e della “Pummerin”, la grande campana del Duomo di Santo Stefano. Anche al Ballo di Capodanno nella Hofburg si fa festa a suon di musica. In questa scatenata notte di balli nelle solenni sale imperiali ad intrattenere i partecipanti vi sono divi del mondo dell’opera lirica e del balletto, fuochi d’artificio e la quadriglia del pubblico a mezzanotte. Anche in numerosi hotel, ristoranti, club e locali musicali della città a Capodanno si allestiscono galà di San Silvestro e feste.



Il concerto più famoso del mondo - La prima giornata del nuovo anno a Vienna inizia con un highlight musicale, e precisamente con il celebre Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna nella Sala dorata del Musikverein (concerto preliminare, 30.12.2016, Concerto di San Silvestro, 31.12.2016). L’Orchestra Filarmonica di Vienna in occasione del Capodanno propone un programma poliedrico, al tempo stesso allegro e profondo, tratto dal ricco repertorio delle composizioni della dinastia Strauss e dei loro contemporanei.



Il lusso dell’inverno viennese - High-end-shopping nel centro storico addobbato a festa, musei e mostre da visitare, deliziose specialità della migliore gastronomia: per chi vi trascorre le feste, Vienna ha in serbo offerte esclusive, esperienze fuori dal comune e il lusso degli hotel a cinque stelle. Iniziamo dallo shopping. Nel cuore del centro storico di Vienna si trova il lussuoso Goldenes Quartier, il quartiere dorato, che, grazie ai suoi flagship store di stilisti internazionali come Prada, Louis Vuitton e Saint Laurent, è la meta d’elezione per lo shopping più esclusivo.



L’eleganza degli hotel - A ridosso di questo elegante isolato splende il lussuoso hotel Park Hyatt Vienna con un’area wellness di 1000 m2 con tanto di piscina e di piastrelle rivestite di foglia d’oro. Un ingresso separato per VIP e un servizio speciale dedicato ai cani degli ospiti garantiscono il massimo del comfort. Il migliore amico dell’uomo sarà coccolato anche al celebre Hotel Sacher, dietro l’Opera di Stato, dove si può richiedere un dog sitter: la Day Spa dell’hotel propone, fra l’altro, anche un Luxury chocolate treatment. Molto esclusivo è anche il pernottamento presso il più noto patrimonio culturale dell’Austria, la Reggia di Schönbrunn. Chi prenota la Schloss Schönbrunn Grand Suite potrà inoltre godersi un romantico giro in calesse attraverso i giardini della reggia, richiedere il servizio limousine e maggiordomo, nonché un cuoco che prepara la prima colazione nella suite.



Visite notturne ai musei e ristoranti di grido - A chi desidera ammirare indisturbato le opere d’arte si raccomanda la visita di un museo al di fuori degli orari di apertura. Il Kunsthistorisches Museum Wien e l’Albertina ad esempio la sera propongono visite attraverso le rassegne attuali guidate da mediatori d’arte. E naturalmente anche i buongustai a Vienna troveranno pane per i propri denti. Ristoranti come Steirereck im Stadtpark, Mraz & Sohn, Konstantin Filippou e Silvio Nickol Gourmet Restaurant Palais Coburg sono stati premiati dalla Guida Michelin e sono tra i migliori della città. Le mura storiche del Palais Coburg Residenz ospitano una favolosa cantina del Cinquecento, una delle migliori al mondo, che custodisce una notevole collezione di vini rari e pregiati.



Come ottenere i biglietti per il concerto al Musikverein - Chi prenota quattro notti in una Imperial-Suite dell’hotel per il periodo intorno a Capodanno, riceverà in omaggio due dei richiestissimi biglietti per il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna al Musikverein. Infine, ha vista diretta sul Duomo di Santo Stefano chi si reca al Tempel, situato in un cubo di vetro sul tetto del DO & CO Hotel Vienna, che può ospitare 12 persone al massimo.



Per maggiori informazioni: www.wien.info



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it