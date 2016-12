Gli alberghi più colorati d'Europa

13:53 - Il fenomeno del last minute è sempre più diffuso tra i viaggiatori di tutto il mondo perché offre possibilità di risparmi consistenti e asseconda le esigenze di chi ama decidere i propri spostamenti all’ultimo momento. Uno studio fotografa le caratteristiche di chi predilige spostarsi in questo modo, mentre la nostra fotogallery propone una serie di strutture, tra quelle prenotabili all’ultimo istante, che offrono ambienti particolarmente colorati e allegri, molto piacevoli nelle prime giornate grigie d’autunno.

Lo studio è realizzato da HotelTonight, la prima App per prenotazione di camere d’albergo interamente creata per dispositivi mobili. in occasione della nuova release dell’applicazione che da oggi permette di effettuare prenotazioni a partire da 7 giorni prima della partenza. Il 72% degli albergatori italiani ha registrato una crescita nel numero delle prenotazioni last minute durante l’ultimo anno e tra questi 1 su 4 ha assistito ad un incremento superiore al 30% anno su anno. Attualmente, il 42% delle prenotazioni di camere d’albergo viene effettuato con un anticipo pari o inferiore ai sette giorni rispetto alla data di partenza, mentre quasi 4 albergatori italiani su 5 (79%) hanno registrato una crescita di questo trend nel corso dell’ultimo anno. La scelta di viaggiare last minute è legata innanzi tutto alla ricerca di tariffe più vantaggiose (come dichiara il 54% dei nostri connazionali), ma c’è anche un 28% che non riesce a prenotare in anticipo a causa di impegni vari, mentre quasi uno su 5 (19%) prenota sotto data perché sceglie di partire in maniera impulsiva. E’ interessante notare anche che il maltempo della scorsa estate ha fatto aumentare i turisti dell’ultimo minuto, come segnala 1 albergatore su 3..



Jared Simon - co-founder e Chief Operating Officer di HotelTonight - spiega a Tgcom24: “Nell’ultimo anno c’è stata una crescita nelle prenotazioni last minute in Italia pari al 700%, confermata anche dal 72% dei nostri hotel partner italiani. Secondo uno studio condotto internamente abbiamo visto che c’è un costante abbassamento lineare delle tariffe a partire dai sette giorni precedenti al soggiorno fino al giorno stesso di arrivo. Ciò significa che permettendo ai viaggiatori di prenotare con sette giorni d’anticipo diamo loro la possibilità di godere di tariffe migliori di quelle che avrebbero trovato prenotando con largo anticipo. Più ci si avvicina alla data di soggiorno, migliore sarà il prezzo, sull’app abbiamo registrato sconti pari al 70% per le nostre offerte sul giorno stesso.” Per quanto riguarda le destinazioni più convenienti per un viaggio last minute in autunno, Jared Simon suggerisce: “Le destinazioni in cui è possibile trovare le migliori offerte per gli hotel sono Edinburgo, Monaco, Madrid, Siviglia e Parigi con tariffe inferiori del 10-50% rispetto alla media. Ci aspettiamo inoltre di vedere una riduzione delle tariffe nella seconda settimana di novembre con prezzi inferiori del 15-35% rispetto alle medie di settembre e ottobre.”



HotelTonight offre le tariffe migliori per le offerte last minute in hotel di qualità vagliati personalmente dal proprio staff e permette di prenotare una camera in meno di dieci secondi con quattro semplici mosse. L’App è disponibile gratuitamente su Apple Store, Android Market e per Windows Phone e Tablet.