Germania: una Pasqua sulle note a Dresda e Lipsia

Lontana dal turismo di massa, ben servita da hotel di tutte le categorie e ottimamente organizzata a misura di turista, Dresda è una meta ambita dai visitatori attenti, che ricercano stupore, bellezza, atmosfere uniche e patrimoni inestimabili. Inoltre, soggiornare da re a Dresda è semplice e alla portata di tutti grazie ai prezzi contenuti anche nei migliori hotel del centro storico e a un ottimo rapporto qualità prezzo.



Una città monumentale nel cuore dell'Europa - Da ammirare a Dresda l'imponente cattedrale della Frauenkirche, il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper e gli antichi edifici del centro storico, che delineano sulla sponda ovest del fiume Elba uno skyline eccezionalmente suggestiva. Il Palazzo Reale di Dresda è il più grande museo della Sassonia e preserva le Collezioni d'Arte di Stato con la più vasta esposizione di gioielli d'Europa. Imperdibile è la Storica Volta Verde (Grϋnes Gewölbe) con i tesori della collezione personale del Principe Elettore Augusto Il Forte, che regnò con sfarzo la Sassonia nel XVIII secolo portandola all'apice del suo splendore. L'edificio barocco dello Zwinger accoglie i visitatori nel suo stupendo giardino ed è sede della Pinacoteca Gemäldegalerie Alte Meister con i capolavori del Rinascimento, tra cui la Madonna Sistina di Raffaello. Da vedere ancora la Frauenkirche, simbolo religioso, culturale e storico di Dresda, e la Semperoper, il tempio della musica con le tracce di Strauss, Wagner e Carl Maria Von Weber.



Kreuzchor, 800 anni di musica celestiale – E a proposito di musica uno dei più famosi e antichi cori di voci bianche del mondo, patrimonio dell'umanità, festeggia quest'anno 800 anni di storia e successi artistici. I membri del Kreuzchor, 130 bambini e ragazzi dai 9 ai 19 anni, rappresentano gli ambasciatori più importanti della capitale sassone e i loro concerti in giro per il mondo registrano il tutto esaurito con mesi d'anticipo. Il Kreuzchor si esibisce al pubblico soprattutto all'interno della Kreuzkirche, la chiesa della Santa Croce, nel quartiere di Neustadt. Il repertorio è eterogeneo: musica sacra, classica e moderna. Un classico a cui assistere durante il ponte di Pasqua è il concerto della Passione Secondo Matteo di Johann Sebastian Bach il 25 marzo 2016 nella chiesa Kreuzkirche.



Una grande rete museale ad alta convenienza - Con la Dresden City Card più la Carta Museo al costo di 35 euro a persona, valida per due giorni, si ha l'ingresso gratuito in quattordici musei e mostre della città: tra cui la Pinacoteca Gemäldegalerie Alte Meister, la Galerie Neue Meister, il museo di Matematica e Fisica, la Collezione di Porcellane, la Sala delle Armi, la Volta Verde e tanti altri. Inoltre la carta offre sconti per escursioni, eventi, ristoranti e negozi e la possibilità di viaggiare gratis sui mezzi pubblici (autobus, tram e treno) nel distretto di Dresda.



Lipsia città dell'arte - Di origine non nobiliare ma altrettanto ricca di fascino e dai mille volti è Lipsia. Città di fiere e di mercanti, da scoprire percorrendo le labirintiche e storiche gallerie del commercio dove avvenivano gli scambi. Ma anche città della musica e dell'arte contemporanea: imperdibili una visita ai musei dei compositori Johann Sebastian Bach e Mendelssohn, alla Gewandhaus (sede dell'omonima orchestra), alle chiese di St. Tommaso e San Nicola e ai quartieri popolati dai giovani artisti, designers e creativi.



Per maggiori informazioni: www.sassoniaturismo.it