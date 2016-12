Germania: ti piace l’horror? Un festival a Lipsia

Era il 1992 quando all’Eiskeller, un locale di Lipsia nel quartiere Connewitz, si teneva il primo raduno ufficiale del Wave-Gotik-Treffen, con circa 2000 partecipanti in abiti scuri e creste affilate. Da allora l’evento crebbe in modo esponenziale raccogliendo adesioni da parte dei fan della cultura gotica di tutto il mondo. Grazie alla sua internazionalità e al suo successo inarrestabile, il festival entrò a far parte nel 2014 del programma culturale di Lipsia, diventando un’attrazione per i turisti. Oggi, arrivati alla sua 25esima edizione, il Wave- Gotik-Treffen rappresenta la più straordinaria evocazione dell’epoca oscura al mondo. Coinvolte tra le 20000 e le 30000 persone ogni anno, tra appassionati di musica gothic e cultura dark in tutte le sue sfumature. Ma è anche al grande pubblico che il Wave-Gotik-Treffen si rivolge con iniziative speciali, come la mostra “Lipsia in black. 25 anni di Wave-Gotik-Treffen”.



La mostra "25 anni di Wave-Gotik-Treffen" - Fino al 29 Maggio 2016 al museo cittadino di Lipsia, una mostra racconta gli aspetti più significativi della storia del Wave-Gotik-Treffen. Nella sezione audio e video della mostra scorrono immagini delle edizioni passate del Wave-Gotik-Treffen: riflettori puntati sui costumi, i trucchi, i gioielli e tutta l’attenzione data all’estetica del corpo, oltre che alla musica naturalmente. La mostra è aperta al pubblico da martedì a domenica dalle 10 alle 18.



Concerti, opere e musical - Tutto l’universo della musica Gothic (dall’ Electro-Pop al Goth-Metal, dall’EBM al Neofolk e dalla musica medioevale al Post Punk) farà vibrare Lipsia dal 13 al 16 maggio. Attesi più di 200 concerti delle band e degli artisti più famosi della musica gotica. Molti i palchi allestiti in città per l’occasione, nei locali, club e spazi open air, a partire dalla Moritzbastei, l’antico edificio che risale al 1551, oggi il centro culturale più famoso di Lipsia. Il programma del Wave-Gotik-Treffen include anche le rappresentazioni delle opere di Wagner, il balletto del Requiem di Mozart, concerti di musica da camera e il musical Dracula di Bram Stoker.



Immedesimazione nel gotico - Fin dal suo inizio il Wave-Gotik-Treffen è stato molto più di un festival musicale. Chiunque può rivivere la romantica atmosfera d'altri tempi sulla piazza del mercato medievale al Pagan Village, assistere a rappresentazioni teatrali insolite, spettacoli cinematografici o partecipare a pic-nic in costumi vittoriani nei parchi. Anche i più famosi simboli della città come la Gewandhaus, il Museo Grassi, l’Alte Börse, l’Opera di Lipsia e la Chiesa di San Tommaso ospiteranno iniziative del festival gotico. La sede principale dell’evento resta però l'Agra-Messegelände, a nord di Lipsia, con le sale per i concerti, un'area per il più grande mercato gotico con merce da tutto il mondo, una zona ristorante e uno spazio espositivo per mostre d'arte.



Per maggiori informazioni: www.wave-gotik-treffen.de , www.sassoniaturismo.it