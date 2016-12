Germania: a Düsseldorf per un autunno d’arte

Chiamata da Napoleone la Piccola Parigi della Germania, Düsseldorf è' una delle città culturalmente più vivaci d'Europa, con un totale di 26 tra musei e centri espositivi , tra cui l'imponente Museum Kunstpalast e la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, con opere di Klee, Picasso, Braque, Mondrian, Magritte, Joseph Beuys e Tony Cragg. A questi si affiancano circa 100 gallerie d'arte private disseminate in tutta la città, e naturalmente la Kunstakademie, dove si sono formati e hanno studiato, tra gli altri, Paul Klee, lo stesso Joseph Beuys, Gerhard Richter, Jörg Immendorff e Günther Uecker.



Molte vernici in programma - Mentre la mostra Mirò. Painting as Poetry,chiuderà i battenti domenica 27 settembre, proprio il giorno prima ( 26 settembre) la stessa Kunstsammlung propone inoltre la mostra The Problem of God, che affronta il tema dell'influenza della simbologia e dell'immaginario cristiani nell'arte contemporanea e secolare, analizzando 120 opere degli ultimi 25 anni – da Francis Bacon a James Turrell. Si apre il 27 settembre anche la mostra di Erika Kiffl che presenta 100 istantanee dedicate alle grandi personalità artistiche (Erika Kiffl – From Ai Weiwei to Gerhard Richter, Museum Kunstpalast, fino al 18.10.2015). Zurbarán, Master of Detail è la retrospettiva dedicata a Francisco de Zurbarán, insieme a Velasquez il maggior rappresentante del Secolo d'Oro della pittura iberica che si aprirà invece il 10 ottobre al Museum Kunstpalast. La mostra raccoglie per la prima volta in Germania 70 opere dell'artista barocco, provenienti anche dalla National Gallery di Londra, dall'Hispanic Society di New York e dall'Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.



Pacchetti per un viaggio turistico-culturale - Düsseldorf Marketing & Tourismus, l'ente di promozione turistica cittadino, in occasione della personale dedicata a Francisco de Zurbarán propone un pacchetto di soggiorno valido dal 10 ottobre al 1 febbraio 2016 che include una notte in hotel in camera doppia con prima colazione, ingresso alla mostra presso il Museum Kunstpalast, la Düsseldorf Card (che offre ingresso gratuito o sconti per ulteriori musei, attrazioni e la rete di trasporto pubblico cittadina) e una guida della città in camera all'arrivo.



Maggiori informazioni: www.visitduesseldorf.de



