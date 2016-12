20 maggio 2015 Fiordi norvegesi: l’emozione viaggia in treno Alla scoperta dell’anima delle terre del nord: viaggio fra Bergen, Voss ed Oslo, per uno degli itinerari in treno più belli al mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Un’esperienza indimenticabile attraverso i paesaggi più affascinanti della Norvegia dei fiordi: Norway in a nutshell (Norvegia in un guscio di noce) è l’itinerario che permette di scoprire questo paese attraverso le Ferrovie di Bergen e di Flåm, le crociere sull'Aurlandsfjord e il Nærøyfjord, e le escursioni sulla ripida Stalheimskleiva.

Norway in a nutshell è un viaggio alla scoperta della natura selvaggia delle terre del nord ed è sicuramente l’itinerario più famoso della Norvegia. Una rotta che da Bergen, attraversa Voss ed arriva ad Oslo. Percorribile per tutto l’arco dell'anno, offre l'essenza dei fiordi, delle montagne e delle valli norvegesi.



La Ferrovia di Bergen - La linea ferroviaria che collega le due principali città della Norvegia - Oslo e Bergen - in circa sette ore, è il tratto di ferrovia più alto del Nord Europa ed attraversa un paesaggio meraviglioso, giudicato fra gli itinerari in treno più belli al mondo. Costruita in 34 anni di lavoro, la Ferrovia di Bergen ha celebrato il suo centenario nel 2009. I lavori di costruzione iniziarono infatti nel 1875, impiegando circa 15.000 persone che scavarono le 182 gallerie senza l'ausilio di macchinari. Il tratto più spettacolare è quello che passa sull'Hardangervidda, l'altopiano più elevato d'Europa con Finse, a 1.222 metri sul livello del mare, punto più alto dal quale si gode una spettacolare vista sul blu intenso del ghiacciaio dell'Hardangerjøkulen.



La Ferrovia di Flåm - Il viaggio in treno sulla Ferrovia di Flåm, tra Myrdal e Flåm, dura circa un’ora ed è una delle attrazioni più importanti del tour. Questa linea ferroviaria, vero e proprio capolavoro di ingegneria, è infatti una delle più ripide al mondo su binari normali. In 20 chilometri di tragitto si possono ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari che questo paese ha da offrire con scorci meravigliosi su ripide montagne, profondi burroni e cascate impressionanti. Il treno arriva fino alla cittadina di Flåm, punto più interno dell'Aurlandfjord, braccio dell'imponente Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia.



Il Nærøyfjord e la ripida Stalheimskleiva - Una crociera sul fiordo vi fa scoprire i bellissimi villaggi di Aurland e Undredal prima di entrare nel Nærøyfjord, uno dei fiordi più stretti d'Europa. Questo braccio del Sognefjord è uno dei fiordi più emozionanti della Norvegia ed è inserito nell'Elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La Stalheimskleiva, che serpeggia e sale per 13 ripidi tornanti, è il tratto di strada più ripido del Nord Europa ed offre una magnifica vista sulle cascate Sivlefossen e Stalheimfossen. La strada è aperta da maggio a settembre, mentre nei mesi invernali l'autobus percorre un nuovo tratto di strada verso Voss.



Alcune chicche da non perdere - Sulla strada montana Aurlandsvegen, a 650 metri sul livello del mare, si trova Stegastein, straordinario punto d'osservazione situato a 6 kilometri dal centro di Aurland: da qui si gode una magnifica vista sull'Aurlandsfjord e le montagne circostanti. Da vedere, il museo Otternes Bygdetun - formato da 27 edifici che risalgono al 1600 e un favoloso panorama su Flåm e l'Aurlandsfjord, l'Otternes Bygdetun un tesoro culturale, vero e proprio museo vivente, e il villaggio di Undredal, sulle rive dell'Aurlandsfjord, noto per la lunga tradizione nella produzione del formaggio di capra. A Undredal vivono 80 persone, 500 capre e si trova la più piccola chiesa in legno della Scandinavia.



Per informazioni: www.visitnorway.com