Festa del Limone. E Mentone si tinge d’oro

06:00 - Sono da Guinnes dei primati i numeri di questa festa che, oltre agli spropositati quantitativi di agrumi, vanta nelle ultime edizioni un pubblico da record di ben oltre 230.000 presenze e oltre 19 giorni di feteggiamenti.

Una manifestazione unica al mondo - La Festa del Limone, assieme alFesta delle Mimose di Mandelieu e al Carnevale di Nizza, dà in Costa Azzurra il benvenuto alla primavera. Un evento originalissimo, giunto alla sua 82° edizione, che trasforma il volto della città (dove i limoni sono coltivati fin dal 1400), declinandolo ai colori del sole, con gigantesche composizioni a base di agrumi, sfilate diurne e notturne di carri a tema, ma anche degustazione di marmellate, miele, caramelle, liquori e visite nei laboratori artigianali dove tutti questi prodotti golosi vengono preparati. Il clou si ha con le sfilate dei carri della domenica lungo la Promenade du Soleil ( 22 febbraio e 1 marzo 2015 alle ore 14.30).



Sua maestà, Re Limone – Nei Giardini Biovès si possono ammirare le gigantesche composizioni di frutti color oro, opere che necessitano in alcuni casi anche di 15 tonnellate di frutta e migliaia di ore di lavoro, a testimonianza di una tradizione che viene sapientemente conservata fin dall’inizio del secolo scorso, quando nel 1928 si diede avvio alla festa. Particolarmente suggestiva, la visita notturna a giardini illuminati, animati da sonorità insolite e da strani giochi di luce. La Festa del Limone è anche l’occasione per visitare il giardino del Palazzo Carnolès, che accoglie la più importante collezione di piante di agrumi in Europa. Come tutti gli anni, accompagnano la festa altri due attesi appuntamenti, il Festival Internazionale delle Orchidee e il Salone dell’Artigianato (www.tourisme-menton.fr).



Per informazioni: it.rendezvousenfrance.com



