Europa sfavillante con i festival delle luci

Amsterdam, Olanda - I canali di Amsterdam, le piazze i parchi. Tutto s'illumina di nuova magica luce per due mesi, dal 27 novembre fino al 18 gennaio, in occasione dell'Amsterdam Light festival, che lo scorso anno ha compiuto 400 anni, un evento che dona ancorpiù vivacità alla città e coinvolge anche esercizi commerciali, gallerie d'arte bar e ristoranti. Ogni anno artisti di fama internazionale presentano al pubblico le loro sculture scintillanti.



Berlino, Germania – E per dieci giorni dal 10 al 19 ottobre Berlino diventa la capitale europea della luce, colorando nel modo più bizzarro e affascinante i suoi monumenti più famosi, come la porta di Brandenburgo, la Cattedrale e la torre della TV. Durante il Berlin Festival of Lights, illuminazioni, proiezioni, giochi di luce e fuochi d'artificio contribuiscono a rendere Berlino ancora più bella, in attesa del Natale: e il centro della festa di luci e colori è certamente la Potsdamer Platz Arkaden.



Lione, Francia - Una delle feste di luci più prestigiose e note del mondo: con la Fête des Lumières di Lione la Francia rende omaggio alla sua storia, ai suoi personaggi ai solenni monumenti della seconda città della Francia. Dal 5 all'8 dicembre lo spettacolo non manca, in una delle città più tecnologiche e dinamiche d'Europa.



York, Gran Bretagna- Parte il 29 Ottobre e finisce il primo novembre llluminating York che è il più grande e famoso festival di luci d'Inghilterra. Particolarmente spettacolari i giochi di luce che hanno per epicentro la Clifford's Tower, nella città di York, capoluogo della regione inglese che si affaccia sul Mare del Nord.



Alingsås, Svezia - Dura invece fino al 2 Novembre il Lights in Alingsås delle luci nella c ittà di Alingsås, nell'ovest della Svezia. Le luci invadono le strade e gli angoli più nascosti e più “normali” trasformandoli in luoghi pieni di magia. Ai turisti verrà anche data la possibilità di disegnare la propria scintillante scultura.



Praga, Repubblica Ceca – Oltre 250mila persone hanno invaso vie e piazze di Praga l'altr'anno per la prima edizione del Signal festival. Dal16 al 19 ottobre gli artisti illumineranno le facciate del palazzo Michna e Kinsky. Sono previste molti eventi e attrazioni come "The Pool" ("Piscina"), un insieme di cerchi luminosi su cui si potrà camminare, creato dall'artista Jen Lewin.



Eindhoven, Olanda – Glow è il nome di questo festival delle luci che si tiene dall'8 al 16 novembre è tutto dedicato a Gerard Philips che proprio a Endhoven cominciò a produrre lampadine e costruire un impero che oggi conta oltre centomila dipendenti in tutto il mondo. Una fantasmagoria di luci di ogni colore rende mmagica questa pittoresca cittadina dei Paesi Bassi.