Europa: gli alberghi a suon di musica

06:00 - Una festa tutta dedicata alle sette note e ai diversi modi per suonarle (o ascoltarle), ciascuno secondo il proprio talento e il proprio gusto: domenica 21 giugno in tutta Europa si celebra la Festa della musica, un evento che mette in calendario, in diverse città e location del Vecchio Continente, un ricco programma di eventi, concerti live, feste in piazza e momenti canori per festeggiare l’arte del suono nella notte del solstizio d’estate. Chi desidera una immersione completa nello spirito più autentico della musica può scegliere anche un albergo a tema, per una fuga all’insegna della propria passione: ecco dieci strutture tutte dedicate all’arte musicale declinata nei suoi diversi generi. Otto sono in Europa, ma ce ne sono un paio anche per chi ha in mente una capatina oltre Oceano.

BRIGHTON – GRAN BRETAGNA - HOTEL PELIROCCO – Un eccentrico boutique hotel nel più puro stile rock and roll: 19 camere, tutte a tema, e in più la possibilità di ascoltare nel bar dell’albergo, le esibizioni di qualche band emergente.



PORTO – PORTOGALLO - HOTEL DA MUSICA – La struttura unisce elementi nuovi e storici in perfetta sinfonia di design e modernità. Ha 85 camere ciascuna delle quali ispirata a brani musicali di compositori famosi. BERLINO –- NHOW – Situato nel cuore della città, sulle rive del fiume Sprea, al centro del triangolo della musica, della moda e della scena creativa europea, in questo albergo si può intonare il proprio mood musicale allo stile della camera e ai diversi colori. Ci sono stanze in rosa, in blu e in nero, per rispecchiare a pieno l’anima di qualunque ospite. E se dovesse mancare l’ispirazione, c’è anche una suite con 110 mq di terrazzo.



MARSIGLIA –- MUSIC HOTEL - Un hotel tre stelle, nel cuore della città, in cui la musica fa rima con relax. L’albergo dispone anche di un centro benessere e di una meravigliosa terrazza, per godersi la sinfonia delle note in armonia con il wellness.



BUDAPEST –- ARIA HOTEL BUDAPEST- Un boutique hotel di lusso con design ispirato alla musica. La struttura è divisa in quattro parti, ciascuna dedicata a un genere musicale: classica, Opera, contemporanea e jazz. Le camere sono dedicate ai mostri sacri dei diversi generi, da Maria Callas, a Count Basie, da Bob Dylan a James Brown, passando per l’ungherese Franz Liszt. La perfetta soluzione per chi all’ultimo sente il bisogno di rifugiarsi in un paradiso riservato solo ai veri amanti delle note in tutte le loro forme.



VIENNA –- RUBY SOFIE HOTEL – Si trova dietro alla facciata della Sofiensäle Music Hall della capitale austriaca e offre una full immersion musicale. Le stanze, moderne e confortevoli, sono colme di prese e amplificatori Marshall, ideali per comporre la propria melodia o per ascoltare la radio dell’hotel. Gli ospiti possono approfittare anche di numerosi strumenti per suonare il proprio sound preferito.



PRAGA - ARIA HOTEL - A breve distanza dal Castello di Praga e dal celebre Ponte Carlo, questa lussuosa struttura si propone di offrire ai propri ospiti “un’esperienza sinfonica”. Le decorazioni di stanze e suite riflettono il mood dei vari stili musicali, sempre nel comfort di un cinque stelle.



PARIGI - IDOL HOTEL – L’albergo sorge a pochi passi dall’ Opéra Garnier e dal Conservatorio Municipale. Le stanze hanno nomi evocativi, come “Lady Soul”, “Moon blue”, “My Chérie Amour”, “Jungle Fever” e “Give me the night” e sono decorate come le copertine di album vintage, sempre con grande gusto e armonia.



BROOKLYN - NEW YORK - HOTEL BPM – Situato nella zona del Sunset Park di Brooklyn a New York, si trova in un’ottima posizione per godere di Brooklyn, di Manhattan e del Luna Park di Coney Island. Il nome dell’hotelderiva dal termine musicale che significa "battiti al minuto", ovvero al conteggio ritmico di una canzone, Il design è moderno e minimalista, con riferimenti musicali in ogni stanza.



LAS VEGAS - HARD ROCK HOTEL - Il brand “Hard Rock” è noto in tutto il mondo qui non siamo solo in un albergo in cui si respira la storia della musica, ma in un luogo d’incontro con pool party, in programma il venerdì sera, show, concerti live e spettacoli di vario genere.



La selezione di alberghi musicali è proposta da HotelTonight, la App mobile che permette di prenotare hotel selezionatia prezzi vantaggiosi a partire da una settimana dalla partenza fino alla notte stessa.