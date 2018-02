Europa: 10 piccole città gioiello, tutte da scoprire

Parigi e Londra? Meglio cambiare. Budapest e Praga? Già viste. Ecco allora alcune cittadine gioiello in tutta Europa, ideali per un city break, non lontanissime, da visitare anche in breve fuga e da godere in tutta calma, all’'nsegna della lentezza, scoprendone gli angoli più pittoreschi.

Europa: 10 piccole città gioiello Annecy - Francia Istockphoto 1 di 10 Sarajevo - Bosnia-Erzegovina Istockphoto 2 di 10 Traù - Croazia Istockphoto 3 di 10 Palermo - Sicilia Istockphoto 4 di 10 Bled – Slovenia Istockphoto 5 di 10 Tubinga - Germania Istockphoto 6 di 10 Bruges - Belgio Istockphoto 7 di 10 Chester – Gran Bretagna Istockphoto 8 di 10 Bergen - Norvegia Istockphoto 9 di 10 Tallinn - Estonia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ANNECY - FRANCIA – Si trova sulle alpi, nella parte sudorientale della Francia. E’ stata edificata nel 1400, sulla sponda settentrionale dell’omonimo lago. La Vieille Ville, ovvero la città vecchia, ha caratteristiche stradine acciottolate, canali tortuosi e case color pastello. Alle spalle della città sta un imponente castello medievale, un tempo dimora dei Conti di Ginevra.



SARAJEVO - BOSNIA-ERZEGOVINA – Questa piccola città sul fiume Miljacka, circondata dalle Alpi Dinariche, ha una notevole importanza storica: è stata teatro, nel 1914, dell’assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, episodio che ha dato inizio alla prima guerra mondiale. La città è molto pittoresca, con stradine caratteristiche, caffè e locali tipici e una cucina locale da esplorare.



TRAÙ - CROAZIA – La città, che in croato si chiama Trogir, si affaccia sul tratto centrale della costa adriatica e ha un centro storico molto ben conservato, con edifici rinascimentali, barocchi e romanici. La città sorge su una piccola isola, collegata alla terraferma e all'isola di Bua tramite un sistema di ponti.



PALERMO - SICILIA - La città principale della Sicilia è Capitale della Cultura 2018. Oltre ai celebri mosaici del Duomo di Monreale e della Cappella Palatina, tra le cose da non perdere in città ci sono la visita alla Cattedrale, a Palazzo dei Normanni, l’itinerario arabo normanno e una visita ai mercati Ballarò e Vucciria, per assaggiare le delizie del cibo di strada palermitano.



BLED – SLOVENIA – La città, fondata nel 1004, sorge tra bellissime montagne e sulle sponde di un incantevole lago glaciale Il Castello dell’XI secolo è il monumento simbolo della città: edificato su una scogliera a picco sul lago: ospita oggi un museo, una cappella e una pressa per la stampa. Molto celebre è anche la chiesetta di San Martino, costruita su un’isoletta al centro del lago. Lo specchio d’acqua ha un diametro di due chilometri e si può fare comodamente il giro a piedi, lungo un piacevole sentiero.



TUBINGA - GERMANIA - Questa graziosa cittadina della Germania sud-occidentale, a circa 35 km a sud di Stoccarda, è sede di una famosa ed antica università, fondata nel 1477. Il suo incantevole centro storico è uno dei pochi in Germania rimasti intatti dopo la seconda guerra mondiale e sembra uscito da una fiaba.



BRUGES - BELGIO - Si trova nelle Fiandre Occidentali, nel nord-ovest del Belgio, ed è considerata una delle città più romantiche d'Europa. Il centro storico, con i suoi edifici medievali, è entrato a far parte nel 2000 dei Patrimoni dell’Umanità Unesco.



CHESTER – GRAN BRETAGNA - Non è molto conosciuta, ma è davvero da scoprire. Capoluogo della contea di Cheshire, la città è stata fondata dai romani ed è l'unica struttura medievale dell'Inghilterra con una cinta muraria intatta della lunghezza di ben 3 chilometri. Nel centro storico sono da ammirare le costruzioni con classico impianto a graticcio in stile Tudor.



BERGEN - NORVEGIA - Se non temete un po’ di freddo, non perdetevi questa deliziosa città nel cuore della terra dei Vichinghi, in mezzo ai fiordi. Un tempo fu il centro dell'impero commerciale della Lega anseatica; oggi conserva le tipiche casette di legno colorate che si affacciano al mare lungo il porto antico, ospita un importante mercato del pesce, antico quasi quanto la città. E’ Patrimonio dell’Umanità Unesco.



TALLINN - ESTONIA - Affacciata sul Mar Baltico, la città ha un nucleo storico fortificato con stradine di ciottoli, al cui interno si trovano caffè e negozi. Ha una bella torre difensiva del XV secolo, un municipio gotico, costruito nel XIII secolo e la bella chiesa di San Nicola, del XIII secolo.