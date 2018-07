Estate a Stoccolma, capitale della luce

Stoccolma, Venezia del Nord La città dall'alto Istockphoto 1 di 18 Stoccolma, Venezia del Nord Istockphoto 2 di 18 Il Palazzo Reale Istockphoto 3 di 18 La luce di Stoccolma: d'estate è chiaro anche nel cuore della notte Istockphoto 4 di 18 La città vecchia Istockphoto 5 di 18 La città vecchia Istockphoto 6 di 18 Il Municipio Istockphoto 7 di 18 La strade della città vecchia Istockphoto 8 di 18 La poppa scolpita della nave Vasa, i veliero più sfortunato della storia. Istockphoto 9 di 18 Skansen, il museo a cielo aperto Istockphoto 10 di 18 Skansen Istockphoto 11 di 18 Skansen Istockphoto 12 di 18 I graziosi cottage dell'arcipelago. Istockphoto 13 di 18 Stoccolma, panorama sull'arcipelago Istockphoto 14 di 18 Le stazioni d'arte della metropolitana. Istockphoto 15 di 18 Un grazioso cottage che si può affittare anche per qualche giorno Ufficio stampa 16 di 18 Una casetta tipica di Stoccolma, in affitto per i turisti. Ufficio stampa 17 di 18 La vista da un piccolo cottage sull'arcipelago Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Queste particolari condizioni di illuminazione sono dovute alla sua posizione geografica, a oltre 59 gradi di latitudine Nord: questo significa che d’estate il giorno arriva a durare oltre 18 ore, mentre, in prossimità del solstizio d’inverno, le ore diurne si riducono a circa sei. Nessun dubbio che i mesi estivi siamo i migliori per scoprire questa splendida città tutta protesa sull’acqua, tanto da essere stata soprannominata “la Venezia del Nord”. La città è edificata su 14 isole ed è bagnata da un lato dal Mar Baltico, dall’altra dal lago Mälaren: anzi, tra i due seni d’acqua non c’è in pratica soluzione di continuità tanto che si passa dall’uno all’altro attraversando in battello una semplice chiusa. E proprio l’acqua offre una splendida prospettiva per esplorare la capitale svedese, stando comodamente seduti a bordo di uno dei numerosi battelli turistici che attraversano la città da un capo all’altro e si spingono ad esplorare il meraviglioso arcipelago di isole e isolotti che si estende davanti alla città. Proprio questa è una delle escursioni più affascinanti di cui godere specie se si può approfittare di una giornata di bel tempo, godendo la splendida vista e ascoltando in cuffia il racconto di una guida multilingue che descrive quello che si sta ammirando momento per momento e i fatti più salienti della storia e della civiltà svedese.



Un altro luogo da visitare se splende il sole è Skansen (www.skansen.se/it/), il museo a cielo aperto più antico del mondo, da non perdere soprattutto se si viaggia in compagnia dei bambini. Il percorso occupa una intera collina, sulla quale passeggiare in libertà, ammirando le case e le fattorie che riproducono in miniatura l'intera Svezia e fanno rivivere usi e costumi della popolazione.



Chi ama la storia e le vicende di mare non mancherà la visita al Museo del Vasa (www.vasamuseet.se/it), la nave più sfortunata della storia della navigazione: questo splendido e imponente veliero da guerra, fatto costruire da re Gustavo II Adolfo di Svezia, fece naufragio il 10 agosto 1628, il giorno stesso del suo varo, uccidendo circa un terzo del suo equipaggio dopo aver percorso appena un paio di chilometri dal punto di partenza. Il vascello, a causa di gravi errori di progettazione, si rovesciò alla seconda folata di vento, imbarcando acqua dagli orifizi destinati ai cannoni e si inabissò nel porto della città, sotto gli occhi atterriti della popolazione accorsa per festeggiare l’evento. Affondò nel fango, restandovi sommerso per oltre tre secoli: è stato recuperato nel 1961 e sottoposto al restauro ed ora praticamente intatto. La visita è di grande impatto anche per chi non sa nulla di navigazione.



E’ impossibile rinunciare al piacere di passeggiare per le vie della città vecchia (Gamla Stan) che occupa l’isolotto di Stadsholmen, con stradine medievali, edifici perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese gotiche e ancora bar, caffetterie, ristoranti e negozi di oggettistica e di design svedese. Qui si può fare shopping, ad esempio, in uno dei numerosi di oggettistica per la casa, molto curati e originali come vuole la tradizione dei Paesi nordici che nella casa racchiudono il mondo più intimo e familiare. Oltre a mobili e complementi di arredo, si trovano splendidi soprammobili, tessuti, lampade, candele, porcellane: insomma tutto quello che serve a trasformare la casa in un nido di calore e di comfort.



Stoccolma, purtroppo, è una città piuttosto costosa. Il modo più conveniente e pratico per esplorarla consiste nel munirsi di uno Stockholm Pass, la city card che dà libero accesso a gran parte dei monumenti, dei musei e dei luoghi di interesse turistico della città e dei suoi immediati dintorni. Si acquista presso le sedi dell’Ufficio del turismo di Stoccolma e può avere validità anche per più giorni. Comprende anche vari tour a tema e le gite nelle isole dell’arcipelago, ma restano esclusi i mezzi pubblici; se ci si limita a muoversi nel centro della città si possono però utilizzare, inclusi nella card, gli autobus turistici Hop on Hop off: fanno parte di questo servizio, oltre ai colorati bus a due piani, anche i divertenti battelli che collegano per via d’acqua i diversi luoghi di interesse. Si sale sul mezzo, si raggiunge la destinazione prescelta, si effettua la visita e si riprende il bus o la barca per la tappa successiva. Chi invece ha necessità di utilizzare la metropolitana e i tram deve munirsi di un diverso biglietto o abbonamento. Le stazioni della metro di Stoccolma sono tra le più belle del mondo e vale la pena vederne almeno alcune.



La casa è, come abbiamo visto, il cuore pulsante della vita svedese. Ecco perché, visitando Stoccolma, può essere piacevole affittare un appartamento invece che soggiornare in hotel. In questo modo, oltre a godere della piena libertà di muoversi a proprio piacere, come propone l’operatore HomeAway, specializzato nell’affitto di case vacanza per brevi periodi, si può anche disporre di una cucina perfettamente attrezzata nella quale preparare i propri pasti, senza l’obbligo di servirsi di un ristorante, che nella capitale svedese sono molto costosi. Gli appartamenti vengono forniti perfettamente equipaggiati di tutto quello che serve per un piacevole soggiorno, dalla biancheria da letto e da bagno agli elettrodomestici, e offrono un interessante spaccato sul modo di viere degli svedesi.



Per informazioni e per organizzare la visita, sito Internet https://visitsweden.it/stoccolma.