Ecoturisti? Niente di meglio della Svezia

La Svezia è stata tra i primi Paesi al mondo a introdurre uno statuto di ecoturismo ed è la patria di Nature's Best, il primo marchio ecologico europeo che garantisce la qualità di circa 223 proposte e attività organizzate in tutto il Paese da 80 tour operator eco certificati. Le attività, le escursioni e le vacanze attive di Nature's Best sono il modo migliore per godersi i sorprendenti paesaggi svedesi in maniera rispettosa dell’ambiente e a contatto con le culture locali. Oltre, ovviamente, alla magnifica capitale Stoccolma.



In zattera sul fiume più lungo della Svezia - Il Klarälven, il fiume più lungo della Svezia (500 km), è ideale per le avventure in zattera organizzate da Vildmark i Värmland nella provincia del Värmland, famosa per la sua natura grandiosa. È un’esperienza stupenda scivolare lungo il fiume in tutta tranquillità con la possibilità di vedere alci, castori e altri animali nelle vicinanze. Lo staff è a disposizione per spiegare come costruire autonomamente le zattere con tronchi e funi e dare consigli utili per realizzare il mezzo di trasporto e l’alloggio per gite di un giorno fino a una settimana. Si può scegliere di dormire in una tenda sulla zattera o sulla terraferma. (Nature’s Best)



Soggiorno primitivo al Kolarbyn Eco-lodge – E’ l’ostello più primitivo della Svezia, Kolarbyn si trova a circa 2 ore nordovest da Stoccolma, nel Bergslagen, un’area rinomata per l’alta densità di taiga e laghi. La struttura ospita 12 capanne immerse nella foresta con dei letti grezzi, coperte di pelle di pecora e un camino in cui bruciare la legna che si riesce a procurare. Non ci sono né elettricità né acqua corrente. Le attività proposte sono passeggiate con la guida, corsi di sopravvivenza, safari all’alce e al castoro, escursioni notturne accompagnate dall’ululato dei lupi.



Ostriche e astice all’Everts Sjöbod - Everts Sjöbod si trova a 2 km da Grebbestad, pittoresco paesino di pescatori della Costa occidentale a nord di Göteborg. I fratelli Lars e Per Karlsson conoscono tutti i segreti della pesca degli squisiti astici e dei frutti di mare. Ovviamente, il frutto della pesca viene consumato seduta stante. La stagione della pesca delle astici comincia il primo lunedì dopo il 20 settembre.



Relax e design naturale di Urnatur - Accanto alla piccola fattoria di Urnatur, i proprietari accolgono gli ospiti in un eremo nella foresta, un lodge ecologico o un ritiro sugli alberi. È un posto dove rilassarsi, ricaricarsi, riflettere e immergersi completamente nella natura, della foresta a sud di Ödeshög, sulla sponda orientale del grande lago Vättern. Intaglio del legno, pesca, raccolta di funghi e frutti di bosco, passeggiate, canottaggio ed escursioni in barca sono alcune delle attività proposte. (Nature’s Best)



Vivere la cultura sami al Nutti Sami Siida - Se c’è qualcuno che sa come vivere in armonia con la natura questi sono i Sámi, popolazione indigena di Sápmi (la terra dei Sami) che vive da millenni al Circolo Polare Artico. Anche i turisti possono condividere la loro filosofia alloggiando al piccolo centro Nutti Sami Siida e partecipando alle eco-escursioni con una guida locale. Il centro ha sede nella taiga a Jukkasjärvi, vicino all’icehotel, e offre un gruppo di accoglienti cottage sulle rive del fiume Torne, circondati dalla foresta.



Dormire nelle case di design del Tree Hotel - Un disco volante sospeso a 5 metri da terra. Non è la scenografia di un film di fantascienza, ma uno degli alloggi del Tree Hotel, a Harads, vicino alla città di Luleå nella Lapponia svedese. Le sei casette, disegnate da architetti famosi, sono tutte appese in sicurezza ai pini offrendo una vista mozzafiato della valle nella foresta e del vicino fiume Lule. Nei dintorni, a seconda della stagione, si possono praticare sleddog, pesca, kayak ed escursioni per vedere l’aurora boreale.



In bicicletta e kayak sulla Costa occidentale - Slussen Pensionat, la piccola pensione piena di charme che si trova sulle rive dell'isola di Orust, sulla Costa occidentale, si distingue per la gestione con una particolare attenzione alla eco sostenibilità. I proprietari organizzano dei pacchetti ciclistici tra cui il “Da costa a costa” di tre giorni, dove si va alla scoperta di paesaggi stupendi sia sul lungomare, sia nell’entroterra dell’isola. Oppure si può scegliere un pacchetto “kayak” e pagaiare tra le isole nelle acque considerate tra le migliori in Europa per gli amanti di questo sport: un’esperienza ecosostenibile a 100%.



Scoprire la fauna selvaggia attorno a Stoccolma - La fauna svedese, come alci, cervi e cinghiali, vive a meno di 30 minuti dal centro di Stoccolma. Le guide di Stockholm Outback organizzano escursioni serali di 3 ore nella meravigliosa natura attorno alla capitale con l’obiettivo principale di vedere gli animali selvatici. È un’ottima occasione per fare una piacevole passeggiata attraverso i boschi con una pausa caffè su un bellissimo lago. A Stoccolma si trova il primo parco nazionale urbano al mondo, chiamato Ekoparken, con una superficie di 27km quadrati.



Il festival musicale Way out West - Il grande festival musicale Way out West di Göteborg che si terrà dall’11 al 13 agosto, è molto apprezzato per aver lanciato negli anni nuovi artisti e per il suo grande impegno nei confronti dell'ambiente. Il festival si svolge nel parco preferito dagli abitanti di Göteborg, Slottsskogen, che comprende vaste distese prative, piccole colline, una foresta.



Per informazioni: www.visitsweden.com