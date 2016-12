23 febbraio 2015 Eclissi di sole alle Faroe, isole fatate Il raro fenomeno astronomico sarà totale, il 20 marzo, in questo verde e poco conosciuto arcipelago nordico, straordinario paradiso naturalistico Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - E’ uno dei fenomeni celesti più inquietanti e spettacolari. Nell’antichità incuteva terrore e suggeriva funesti presagi, ma da tempo sappiamo che l’eclissi totale di sole è dovuta alla perfetta sovrapposizione della Luna alla nostra stella. Prodigio astronomico comunque rarissimo, tanto che per vederla in Italia, più precisamente in Sicilia, dovrete aspettare fino al 2088. Ma nelle fatate Isole Faroe, situate tra la Scozia e l’Islanda l’eclissi avverrà il prossimo 20 marzo.

Un fantastico arcipelago - Un’occasione unica, anche per immergersi in questo incontaminato e poco conosciuto arcipelago, che fa parte della nazione danese. Le Faroe, nell'Atlantico, sono infatti un paradiso naturalistico straordinario che rivela paesaggi mozzafiato, pittoreschi villaggi di pescatori, innumerevoli specie di uccelli e sterminati greggi di pecore. Il 2015 è un anno speciale per le isole Faroe. Milioni di lettori del National Geographic e di follower sui social media le hanno elettefra 111 destinazioni del mondo, assegnando loro il Readers Choice 2015.



Un evento indimenticabile - I faroesi, ospitali per tradizione, stanno aspettando con gioia questo evento e hanno preparato un sacco di sorprese e i occasioni per i visitatori: concerti, balli, eventi di ogni genere e una cucina che riserva piacevolissime e gustose sorprese (www.solareclipse.fo). Le Isole Faroe sono facilmente raggiungibili in aereo, con voli diretti tutto l'anno dalla Danimarca, dall'Inghilterra, dall'Islanda e dalla Norvegia. Da Copenaghen ci sono voli giornalieri, mentre da Billund ci sono da 2 a 5 collegamenti via mare, alla settimana, a seconda della stagione. Per chi preferisce il viaggio organizzato, vari tour operator italiani organizzano tour speciali per l'occasione.



