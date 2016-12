30 aprile 2015 Due giorni di storia, gusto, relax a Salisburgo Giardini fioriti, palazzi splendidi, una buona cucina e natura tutt’intorno: cosa cercare nella città di Mozart in un weekend di primavera Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - I giardini fioriti, la passeggiata sul fiume baciata dal sole e l’aria mite sulle terrazze della fortezza: è primavera e Salisburgo, splendida città dell’Austria , vive la sua stagione migliore, complici le lunghe e splendide giornate, le meraviglie culturali e il richiamo alla dolce vita cittadina che diventa irresistibile.

Salisburgo, città che deve la sua fama mondiale al compositore Wolfgang Amadeus Mozart, ai numerosi appuntamenti musicali e al centro storico barocco, proclamato patrimonio culturale mondiale dall’Unesco, diventa meta di un indimenticabile weekend di mezza stagione. 48 ore per scoprire splendidi paesaggi, l’ottima cucina e un patrimonio artistico di altissimo livello.



Un perfetto fine settimana di primavera - Il weekend a Salisburgo deve necessariamente iniziare dai suoi luoghi più caratteristici come la fortezza di Hohensalzburg che domina la città dalla rocca. La via migliore per raggiungere la fortezza meglio conservata di tutta l’Europa è senza dubbio la funicolare, attiva sin dal 1892. Ci vorrà qualche ora per vedere anche il museo, la Chiesa di San Giorgio, il bastione Kuenburg, dal quale si gode un panorama mozzafiato della città, e fare una sosta in uno dei numerosi caffè lungo le mura.



Nuovi itinerari - La tappa successiva è la nuova attrazione culturale della città: il DomQuartier. Inaugurato da meno di un anno, è il percorso circolare attraverso gli edifici dove veniva gestito il potere dei principi arcivescovi. Partendo dalla Residenza di Salisburgo si arriva alla Chiesa dei Francescani, passando per il Duomo e relativo museo, la Camera dell’Arte e delle Meraviglie e l’Abbazia di San Pietro. Vale la pena perdersi per il dedalo di vie che costeggiano la zona centrale e accomodarsi per il pranzo in uno dei numerosi caffè che, in occasione della primavera, invadono con i tavolini i marciapiedi. Nel pomeriggio, da non perdere i numerosi negozi tipici lungo la Getreidegasse, molti dei quali riconoscibili dalle insegne in ferro battuto sopra l’ingresso, che realizzano abiti tradizionali, ombrelli di fattura straordinaria e delizie gastronomiche. Sosta d’obbligo alla casa natale di Mozart, ricca di reperti storici fra cui mobili dell’epoca, ritratti e lettere autentiche degli scambi epistolari fra i componenti della famiglia e gli strumenti musicali usati dal maestro fin dalla più tenera età. Per chiudere il pomeriggio in relax, una passeggiata lungo le rive del fiume Salzach, con una sosta ai magnifici giardini di Mirabell.



Gita fuori porta fra montagne e castelli – Dopo aver visitato le bellezze della città, vale la pena trascorrere una giornata all’aria aperta e in mezzo alla natura. I dintorni di Salisburgo offrono infatti attrazioni imperdibili, a pochi chilometri dal centro. Gli amanti del trekking o dell’arrampicata possono scegliere fra la montagna del Gaisberg, oppure recarsi nel paesino di Grödig, porta d’ingresso del monte più alto della zona, l’Untersberg, la cui vetta è raggiungibile anche con la teleferica. Il Grossgmain è la meta per gli sportivi appassionati di nordic walking, bici e arrampicata, ed è molto noto per il Salzburger Freilichtmuseum, museo open air che conserva diversi edifici storici e racconta la vita rurale del passato. Gli amanti del ciclismo non dovranno perdere Eugendorf, dove parte la nota Eddy Merckx Classic, e Anthering, da cui passa la famosa Ciclabile dei Tauri e il percorso dedicato a Mozart, entrambi fruibili per un breve tratto anche per una gita fuori porta sulle due ruote. Per chi invece sogna di visitare luoghi idilliaci e scoprire castelli da fiaba la soluzione è altrettanto a portata di mano: Elsbethen è un paesino dove il tempo sembra essersi fermato ed è possibile ammirare il castello di Goldstein. A Wals-Siezenheim l’attrazione maggiore è il castello di Klessheim, mentre Bergheim è rinomata per il bellissimo santuario di Maria Plain, meta di pellegrinaggio e cerimonie nuziali.



Le vie del gusto…sono 8! - Una chiave di viaggio eccezionale è la Via Culinaria, una guida del gusto suddivisa in 8 itinerari gastronomici, molti dei quali passano per Salisburgo e nel territorio circostante; è possibile quindi farsi guidare dalle opzioni culinarie, scegliere dove sostare per pranzo e da lì scoprire la zona attigua. A Elixhausen la Via del Gusto dedicata agli amanti della carne conduce i viaggiatori al ristorante Romantikhotel Gmachl, mentre a Hallwang tappa d’obbligo è il ristorante Pfefferschiff zu Söllheim, un affascinante luogo dove assaporare squisiti piatti della tradizione.



Un passepartout lungo un weekend - Strumento indispensabile per un weekend a Salisburgo è senza dubbio la Salzburg Card che può avere validità di 48 o 72 ore, a seconda della permanenza in città. Passepartout d’accesso per la città che offre l’ingresso gratuito nei musei, l’utilizzo della funicolare per la fortezza, il giro in battello sul fiume Salzach e la possibilità di viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto pubblici.



Per informazioni: www.salisburghese.com



