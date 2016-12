14 ottobre 2014 Dublino: un autunno dalle tinte gotiche In città il Bram Stoker Festival festeggia l'ideatore di Dracula tra spettacoli musicali gotici, appuntamenti gastronomici e eventi divertenti per i più piccoli Tweet google 0 Invia ad un amico

09:18 - Anche quest’anno Dublino si tinge di nero con l’immancabile Bram Stoker Festival, uno degli eventi più “spaventosi” dell’autunno. Il festival, in scena dal 24 al 27 ottobre, è dedicato allo scrittore Bram Stoker, ideatore di Dracula. Una vera e propria festa “vampiresca” dalle tinte gotiche con tanto di spettacoli musicali, incontri letterari, momenti gastronomici e tanti appuntamenti divertenti per i più piccoli. Un modo insolito di visitare l’affascinante Dublino.

DUBLINO: CITTA’ DAL CUORE GOTICO – Il festival quest’anno propone moltissimi spettacoli di strada tutti incentrati sul tema Dracula. Cuore della manifestazione: il gotico che verrà celebrato con documentari cinematografici, concerti e tanto altro ancora. Ad aspettare i visitatori spettri, zombi e ogni tipo di personaggio spettrale in giro per le vie della città. Il primo evento letterario del festival è il famoso Literary Death Match, una ver e propria battaglia letteraria. I più piccoli sono invitati al Dracula’s Basement Spooky Sounds Laboratory e al Minnie & the Illywackers Family Halloween Concert con canzoni ispirate a Dracula, suoni e zucche dall’apparenza gotica.



UNA PASSEGGIATA PER LA CITTA' - Un modo diverso di conoscere Dublino è quello di ripercorrere la variegata storia della città attraverso i suoi musei più bizzarri e “cool” come il The Little Museum of Dublin, un vero tesoro dei più disparati reperti che attraversano la storia del ‘900 della città come un album firmato degli U2 e la copia della maschera mortuaria di James Joyce. Altro museo da non tralasciare è poi il The Dolls Hospital & Museum con la sua bella collezione di bambole e teddy bear d’epoca.

Ma sicuramente uno dei modi più consoni per scoprire le bellezze della città è un bel giro su due ruote. Ad esempio, girovagando per qualche ora a bordo di una Dublin Bike. Oppure, scorrazzando nei Docklands su un mezzo della Glide Segway Tour, partendo dalla magnifica Jeanie Johnston Tall Ship e scivolando lungo il fiume, mentre la brezza vi accarezza il viso. C’è anche un tour di Phoenix Park due volte più grande del Central Park di New York, nel quale potrete ammirare la magnifica sede del Presidente Irlandese, Aras an Uachatarain.

Ma Dublino è anche ad un tiro di schioppo da un’invitante costa e Dublin Bay è un paradiso di avventure. Qui è possibile fate un giro in motoscafo oppure una quieta traversata in kayak a Dun Laoghaire. Si può fare kitesurf a Seapoint o, se si è coraggiosi, un tuffo nella famosa spiaggia Forty Foot nella vicina Sandycove. Sulla costa nord, è possibile fare un’escursione sulla Hill of Howth e ammirare le splendide viste di Bull Island.

Mentre se desiderate vedere la città da un punto di vista insolito potreste ad esempio scendere nella cripta medievale di Christ Church Cathedral dove vi imbatterete in una vera curiosità: i corpi mummificati di un gatto e di un topo, ribattezzati scherzosamente Tom and Jerry. Nella stessa cattedrale è conservato il cuore di St Laurence O’Toole, santo patrono di Dublino. Se amate il cinema, andate all’Irish Film Institute, situato in un edificio seicentesco a Temple Bar, e gustatevi un film oppure uno spuntino nella caffetteria dell’istituto.