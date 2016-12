Dublino in festa: si apre il St. Patrick Festival

Quest'anno il festival prende il via con la St. Patrick's Day Parade, manifestazione in grado di ipnotizzare la folla, lungo un percorso di 2,8 km attraverso il cuore della città. Le più famose compagnie teatrali di strada presenteranno creazioni fantastiche e spettacoli mozzafiato, che si rifanno al tema conduttore del 2016, “Imagine If”, in cui convergono i pensieri dei giovani irlandesi che hanno ispirato le creazioni. Gruppi musicali provenienti da tutto il mondo forniranno invece la colonna sonora per la splendida parata.



Una capitale della creatività - Per tutti i quattro giorni del festival, il programma “I Love My City” offrirà una serie di eventi culturali – suggestivi, coinvolgenti ed intimi – in alcune delle più belle, prestigiose e storiche location di Dublino. Nel corso del festival, artisti irlandesi ed internazionali, emergenti ed affermati, presenteranno eventi straordinari legati alla letteratura, alla poesia, alla cinematografia, al design, alle arte visive e a molto altro ancora. Inoltre, tanti altri magnifici eventi saranno presentati da entusiasmanti artisti, interpreti e collettivi, nei numerosi spazi della città, trasportando il pubblico nel vivace tessuto culturale della capitale.



Danzare irlandese con la musica di Donovan - Venerdì 18 marzo sarà il momento di indossare le scarpe da ballo per il Festival Céilí, la più grande manifestazione all'aperto, dedicata alle danze tradizionali irlandesi. Imparate i passi, ascoltate musica tradizionale dal vivo e fatevi travolgere dall'atmosfera vibrante della città. Sabato 19 marzo sarà invece la volta della caccia al tesoro, il Festival Treasure Hunt: un divertente percorso gratuito attraverso le principali attrazioni storiche ed architettoniche della città – un ottimo sistema, per tutte le età, di andare alla scoperta di Dublino. Sempre il 19 marzo, un altro appuntamento imperdibile è con l'icona musicale degli anni '60, poeta e cantautore, Donovan. In occasione del suo cinquantennale di attività nel panorama musicale, il suo “50 Years of Music Tour” approderà presso la magnifica National Concert Hall.



Una città palcoscenico - Anche il teatro di strada giocherà un ruolo importante nei festeggiamenti e, dal 18 al 20 marzo, Dublino diventerà palcoscenico di osannate performance, nazionali ed internazionali: interpretazioni stravaganti, scherzi curiosi, istrionismo ed esilaranti gag comiche, conquisteranno il pubblico. Che si possa considerare una festa o un pellegrinaggio, non incide sul risultato: a Dublino, l'atmosfera, la gente e il divertimento sono incredibili.



Per maggiori informazioni : www.stpatricksfestival.ie



