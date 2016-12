Downtown Abbey, il discreto fascino british

E questo anche grazie a Downton Abbey, pluripremiata serie TV in costume, in tanti desiderano rivivere suggestioni e stili di vita tipicamente british. Dal 31 gennaio 2016 viene trasmessa su La5 l'ultima stagione dello sceneggiato, tanto attesa quanto piena di colpi di scena.



Il fascino della campagna inglese - L'affascinante tenuta Downton Abbey è nella realtà il castello di Highclere, nello Hampshire, aperto a visite guidate che appertiene allafamiglia Carnavon dal 1679. Nella serie non di rado i personaggi si recano in treno o in macchina a Londra, dando così modo di ammirare nelle riprese la bellissima campagna a ovest della capitale britannica; proprio lungo questo percorso si trovano 3 alberghi affascinanti e confortevoli affiliati a Condé Nast, tutti in stile e in tema con la serie televisiva: Tylney Hall nello Hampshire, Coworth Park e Oakley Court Hotel nel Berkshire. Casa e giardino sono aperti al pubblico durante le vacanze di Pasqua e in estate così come i giorni festivi e in alcuni altri periodi dell'anno per eventi speciali.



Un serial che ha conquistato il mondo - La sesta stagione di Downton Abbey, ora in onda in Italia, presenta grandi novità per tutti i personaggi, che si sono evoluti come la società e i costumi del tempo: gli episodi sono ambientati nel 1925, 13 anni dopo la prima guerra mondiale. Grandi temi vi sono affrontati: l'emancipazione femminile, i progressi nell'industria, nel commercio e nell'istruzione, i cambiamenti nei modi di vivere di aristocratici e delle altre classi e più in generale la grande mobilità sociale. Nel 2011 lo show è entrato nel Guinness dei primati come il più acclamato dalla critica. L'intreccio delle vicende di Lord e Lady Grantham, di tutta l'aristocratica famiglia e dei servitori ha appassionato anno dopo anno milioni di spettatori, insieme alle ottime ricostruzioni storiche dei primi decenni del Novecento. Ma pare che buona parte del successo dipenda dalle fedeli ambientazioni ed atmosfere, dalla cura di costumi, pettinature e abiti da sogno e da una certa dose di saggezza e di tipico humour inglese.



Lord Carnavon e Tutankhamon - I visitatori seguono un percorso attraverso il Castello: possono salire le scale rosse per vedere alcune delle camere alle quali sono associati aneddoti. I visitatori sono invitati a intrattenersi in giardino o nel bosco per passeggiate o nelle sale da tè per una piacevole sosta e visitare nelle cantine del castello la mostra egizia istituita nel 1922 dal V conte di Carnarvon, dopo aver scoperto insieme all'archeologo Howard Carter la tomba del faraone egizio Tutankhamon.