29 gennaio 2015 Dolce weekend al cioccolato a Bruxelles Dal 6 all'8 febbraio, torna nella capitale del Belgio il Salon du Chocolat, il più grande evento al mondo dedicato al cioccolato

06:00 - A Bruxelles, dal 6 all’8 febbraio, torna il Salon du Chocolat, il più grande evento al mondo dedicato al cioccolato. Dopo il successo dello scorso anno, che ha attirato a Bruxelles circa 30.000 visitatori, nel 2015 si è deciso di puntare ancora più in alto. A partire dalla location: uno spazio di ben 6.000 mq nella Exibition Hall 1 del Brussels Expo (www.brussels.salon-du-chocolat.com). 150 i partecipanti (di cui 80 espositori), tre giorni in cui la passione per il cacao trova spazio in tutte le sue forme. Tradizione e innovazione, piccoli artigiani e grandi produttori riuniti per l’occasione, danno vita a un’esperienza - unica nel suo genere - di scoperta e delizia gastronomica con live performances di maîtres chocolatiers, degustazioni, workshops e persino una sfilata che unisce l’arte della moda alla maestria dei cioccolatai. Tra le novità di quest’anno, Chocosphere, una nuova conference and tasting zone dove il visitatore, in uno spazio che rievoca il cioccolato in tutti i suoi aspetti, scopre gli aspetti più curiosi del cacao: dalla sua storia al suo commercio, fino alle ultime scoperte inerenti al tema salute e sviluppo sostenibile.



