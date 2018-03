Disneyland Paris si espande e apre a Marvel, Frozen e Star Wars Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 L'incontro tra il Presidente e Amministratore Delegato di The Walt Disney Company, Robert A. Iger, e il presidente francese Emmanuel Macron. Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La grande struttura alle porte della capitale francese si appresta a raddoppiare le sue attuali dimensioni e ad accogliere nuove spettacolari attrazioni. leggi tutto

Il piano di sviluppo è articolato in fasi successive che inizieranno nel 2021: l’espansione del Parco Walt Disney Studios arriverà, al suo completamento, fino a quasi raddoppiarne le dimensioni attuali. Oltre alle tre nuove aree, la visione creativa include un nuovo lago che diventerà il punto focale delle esperienze di intrattenimento e collegherà ciascuna delle nuove aree del parco.



Disneyland Paris ha anche annunciato di recente i piani per una nuova attrazione a tema Marvel, che arriverà nel Parco Walt Disney Studios come parte del nuovo sviluppo dell'area Marvel. Nel 2020, il resort aprirà il Disney’s New York Hotel - The Art of Marvel, una rivisitazione del Disney New York Hotel che metterà in mostra, tra gli altri, i mondi ispirati alle avventure di Iron Man, The Avengers e Spider-Man. Inoltre, quest’estate, si svolgerà l'evento stagionale Estate dei Super Eroi Marvel proprio a Disneyland Paris, e sarà il momento in cui gli ospiti potranno incontrare i loro eroi preferiti e assistere a nuovi spettacoli dal vivo.



Con oltre 320 milioni di visite dal 1992 e il 6,2 per cento del reddito turistico della Francia, Disneyland Paris svolge un ruolo chiave nel turismo della regione. Il resort continua ad essere un potente motore di sviluppo economico e sociale con oltre 16.000 dipendenti appartenenti a circa 100 diverse nazionalità. Questo investimento contribuirà a rendere la regione ancora più dinamica e interessante, offrendo maggiori opportunità ai cittadini francesi ed europei nel settore del turismo.



"Siamo molto entusiasti del futuro di Disneyland Paris e continuiamo a investire nel suo successo a lungo termine", ha dichiarato Robert A. Iger, Presidente e Amministratore Delegato di The Walt Disney Company. "Il resort è già la principale destinazione turistica in Europa e grazie all’espansione trasformativa annunciata oggi si vedrà l’ingresso di nuovi personaggi che conosciamo e amiamo e uno storytelling senza precedenti per creare nuovi mondi, attrazioni e intrattenimento che elevano ulteriormente l'esperienza degli ospiti e generano nuove opportunità per il turismo in questa dinamica regione.”