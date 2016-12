Dieci splendide città europee tutte da scoprire

COLMAR – FRANCIA – Situata nel cuore dell’Alsazia, ha una splendida cattedrale gotica intitolata a San Martino e un centro storico incantevole, con le classiche case a graticcio. Una parte della città sorge su una rete di canali che le hanno portato il soprannome di Petite Venise, per la sua somiglianza con la città di Venezia.



SAN GALLO – SVIZZERA - La città, Patrimonio culturale UNESCO, è nata in epoca medievale intorno alla celebre abbazia, la cui biblioteca ha una sala, alta più di due piani, che rappresenta un gioiello rococò e ospita tesori unici. San Gallo è la patria dei celebri pizzi che prendono il suo nome.



BRATISLAVA – SLOVACCHIA - E' la capitale del Paese e ha una popolazione di quasi 500mila abitanti. Ospita università, centri di cultura, musei, teatri e gallerie d'arte. Vi hanno sede le principali attività economiche e finanziarie del Paese.



DINANT - BELGIO - Adagiata nello stretto lembo di terra tra il fiume Mosa e una rocca imponente, ha un bel castello, tanti giardini e graziose casette colorate che si specchiano sul fiume: sembra davvero un luogo delle fiabe. Una curiosità: qui è nato nel 1814 Adolphe Sax, costruttore di strumenti musicali e inventore del sassofono.



LUBECCA - GERMANIA - E' una delle città tedesche cosiddette "anseatiche" in quanto appartenne in passato, alla Lega Anseatica. Il centro storico della città, in parte ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, ospita la celebre Buddenbrookhaus (in italiano; "Casa (dei) Buddenbrook"), in cui Thomas Mann ambientò il suo romanzo I Buddenbrook.



RONDA – SPAGNA - La magica Andalusia nasconde una città che sorge su una meraviglia della natura: il centro è costruito sui due lati di una gola stretta e profonda oltre 150 metri. La città fu popolata nei secoli da celti, fenici, arabi e romani, e quindi ricchissima di vestigia di ogni epoca e cultura.



METEORE – GRECIA - Il nome in greco significa, alla lettera,"in mezzo all'aria" e le cose stanno davvero così: Meteora è un importante centro della chiesa ortodossa i cui 24 monasteri sono stati costruiti, con immensi sacrifici, sulla sommità su falesie di arenaria alte e scoscese. Sei di questi monasteri sono ancora abitati.



TRANI - ITALIA – Nota anche come “la Perla dell’Adriatico”, la città ha una meravigliosa cattedrale romanica costruita con il tufo tipico della zona che le conferisce un colore bianco rosato che risalta sul blu del mare. Ha tanti edifici degni di nota, tra cui il Monastero di Colonna, il Castello Svevo e tanti splendidi palazzi.



KOTOR - MONTENEGRO - Racchiusa in un maestoso fiordo, la città è un vero miracolo di integrazione tra natura e opere dell’uomo. Le sue antiche mura si arrampicano sui fianchi delle montagne, proteggendo un piccolo centro con piazzette, chiese e palazzi in pietra e marmo dai colori pastello.



PIRANO - SLOVENIA – Una deliziosa cittadina adagiata sulla costa slovena a pochi chilometri dal confine italiano. L’architettura gotica del centro storico offre bellissime piazzette, scorci da cartolina e una splendida vista dalla posizione sopraelevata su cui sorge il Duomo.