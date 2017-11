Dicembre, in Norvegia arriva la Festa della Luce

Dicembre, in Norvegia arrivala Festa della Luce Ente del Turismo 1 di 10 Ente del Turismo 2 di 10 Ente del Turismo 3 di 10 Ente del Turismo 4 di 10 Ente del Turismo 5 di 10 Ente del Turismo 6 di 10 Ente del Turismo 7 di 10 Ente del Turismo 8 di 10 Ente del Turismo 9 di 10 Ente del Turismo 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un esempio? Il Museo del Folklore Norvegese, un museo all’aria aperta, organizza l’annuale mercatino di Natale. Passeggiando tra le oltre 100 bancarelle si potranno trovare regali per ogni gusto: addobbi, oggetti d'antiquariato, composizioni floreali, stoffe, e naturalmente dolci e delizie tipicamente norvegesi. I salotti del museo sono addobbati con decorazioni tipiche natalizie e mostrano come si festeggiava tradizionalmente il Natale nelle diverse regioni della Norvegia. Periodo: dal 2 al 3 dicembre e dal 9 al 10 dicembre, con orario dalle 11 alle 16.



Spikersuppa e Bla - Per chi ricerca invece un mercatino più intimo con un’atmosfera divertente e accogliente, fino al 30 dicembre a Spikersuppa verranno allestite le tradizionali bancarelle natalizie. Gli stand e i tendoni saranno adornati con le tipiche luci di Natale e offriranno prodotti e specialità dell’Avvento, addobbi e prodotti artigianali. Orari: dalle 11 alle 19. Un insolito mercatino natalizio da visitare è quello al Blå, un locale a Grünerløkka, qui potrete trovare ogni tipo di abbigliamento anche di seconda mano, prodotti di bigiotteria, ceramiche, vetri, giocattoli e addirittura vecchi LP e quadri.



La festa della luce - Alla vetreria Hadeland, il Natale si annuncia ogni anno con una grande festa all’aperto, in cui si accendono 50˙000 luci che fanno scintillare il parco con tutte le antiche e splendide case in legno. Questo singolare evento, chiamato “Festa della Luce”, segna l’inizio dell’Avvento, ovvero quelle settimane buie, ma dall’atmosfera familiare, che precedono il Natale. Il Mercatino al coperto offre poi, nella sua calda atmosfera, un’ampia varietà di attività pensate anche per i più piccoli, squisiti dolci natalizi tipici norvegesi, e una vasta selezione di articoli in vetro per un elegante regalo di Natale.



Gastronomia norvegese -Il Blaafarveværket, anticamente famoso per le miniere di cobalto e a solo un’ora di strada di macchina da Oslo offre fino al 17 dicembre, la più autentica atmosfera natalizia: al ristorante Kroa si potranno degustare biscotti, prelibatezze culinarie locali come le salsicce e le aringhe di Natale, il paté di fegato e il formaggio stagionato nelle miniere. Saranno aperti anche i negozi per lo shopping natalizio: il “Blue Shop” con una grande selezione di vetri blu cobalto, e l’emporio con il suo delicato profumo di caramelle e un’ampia offerta di giocattoli per bambini. I mercatini saranno aperti tutti i giorni dalle 12 alle 17, durante il weekend ci saranno inoltre laboratori gratuiti dedicati alle decorazioni natalizie per i bambini.



La capitale dello zenzero - A Bergen la stagione natalizia inizia come da tradizione il 2 dicembre, data in cui le famiglie sfilano con le torce accese attorno al lago Lille Lungegårdsvann, nel centro della città, per assistere a un magnifico spettacolo di fuochi artificiali. In città è possibile visitare anche Pepperkakebyen, un’insolita ricostruzione di Bergen creata dai bambini delle scuole e degli asili con biscottini di pan di zenzero. Pepperkakebyen è ormai un’istituzione per Bergen ed è anche la più grande città di zenzero al mondo.



Burattini a Egersund - Questa cittadina del sud della Norvegia, è la rivisitazione norvegese del Natale delle città tedesche: luci colorate, bancarelle che vendono cibi e regali natalizi, sculture di legno, maglie e stoffe colorate in pezzi unici che non troverete nei centri commerciali. Per assaporare la vera tradizione, potrete passeggiare tra i vicoli accoglienti e godervi il profumo della polenta, del vin brulé e del pan di zenzero. Per gli appassionati, Egersund offre spettacoli di teatro dei burattini e di canto corale. Dal 7 dicembre.



Natale sulle Lofoten - A Henningsvær nelle isole Lofoten, durante i mesi di novembre e dicembre (fino al 17 dicembre), si può assistere a un evento insolito. Dal venerdì al sabato (dalle 11 alle 16) chiunque è invitato a provare una nuova esperienza di shopping natalizio: lontano dai classici centri commerciali, gli artigiani del posto, con molta esperienza nel campo, espongono e vendono oggetti di produzione locale e artigianale.



Per maggiori informazioni: www.visitnorway.it