Danimarca: un itinerario alla scoperta dei suoi castelli

06:00 - Non solo meta fra le più gettonate per i suoi tradizionali mercatini natalizi, la Danimarca è una delle monarchie più antiche che preserva intatte numerose testimonianze regali, fra cui splendidi castelli e manieri, visitabili ancora oggi. Che siano ancora abitati dai reali o ceduti a terzi, un percorso alla scoperta delle residenze fiabesche danesi è un'esperienza di grande suggestione.

Dalle case delle bambole ad Amleto – Per chi ama perdersi nella storia, la prima tappa obbligata è il Castello di Egeskov in Fionia, ovvero uno dei castelli rinascimentali meglio conservati in Europa. Appartenente oggi a una famiglia privata che accoglie con gioia i turisti, qui si trova la casa delle bambole più grande al mondo: costruita nel corso di 15 anni da Sir Nevile Wilkinson per la figlia, la “Doll's House” è composta da 3000 pezzi e prende il nome di Palazzo di Titania. A seguire: i labirinti, il fossato, il giardino barocco e le sale interne in cui sono conservati anche i regali ricevuti dalla contessa Jessy Bille Brahe in occasione delle sue nozze. A 30 km da Copenaghen, in Selandia del Nord, altra tappa da non perdere: il Castello di Frederiksborg, costruito secondo lo stile rinascimentale olandese del 1600 e sede attuale del museo Nazionale di Storia. Una meta imperdibile per gli amanti di Shakespeare è il castello di Kronborg, detto anche “casa di Amleto” che sorge proprio a Elsinore, quella dell'Amleto di Shakespeare. Patrimonio dell'Unesco dal 2000, se in estate le serate si animano di numerose rappresentazioni shakesperiane, la meta è sempre di grande interesse grazie alle sue sale interne, agli “oscuri” passaggi labirintici e agli antichi quartieri dei soldati.



Le meraviglie di Copenaghen – Oggi sede del parlamento danese, degli uffici del primo ministro e della suprema corte di Danimarca, il palazzo di Christiansborg è nel cuore di Copenaghen e in parte è ancora utilizzato anche dalla famiglia reale per le sale di rappresentanza. Tra distruzioni e ricostruzioni nella storia, il palazzo di oggi è aperto al pubblico in numerose zone e sono ancora visibili le rovine risalenti al XII secolo. Tra le sale in uso dalla famiglia reale ci sono la Stanza della Torre e la Stanza Ovale del Trono usata dalla Regina per accogliere gli ambasciatori stranieri. Sempre nel centro di Copenaghen si trova il Castello di Rosenborg che conserva i gioielli della Corona e molti oggetti e paramenti appartenuti alla famiglia reale. Altra tappa da segnare nella capitale danese: il Palazzo di Amalienborg risalente al 1700 è attualmente la residenza ufficiale dei monarchi danesi. Qui ogni giorno verso le 12 si può assistere al cambio della guardia che resta un'esperienza visiva e scenografica unica nel suo genere.



Residenze in Selandia e Jutland - Lasciando invece la capitale ci si può addentrare nelle terre danesi dal momento che i castelli che costellano queste terre sono numerosi e di grande fascino. Uno dei più antichi è il Castello di Dragsholm in Selandia risalente al 1200 e noto per il suo apprezzato ristorante d'alta cucina. Oggi il castello offre ai turisti la possibilità di soggiornarvi per un'esperienza difficile da dimenticare. Altra tappa consigliata: Marselisborg Palace nello Jutland orientale. E' la residenza estiva della famiglia reale ed è visitabile quando i reali non sono presenti. Buon tour dei castelli!