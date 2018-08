Danimarca balneare negli Harbour bath

Si moltiplicano infatti le strutture balneari firmate dai più prestigiosi studi di architettura e dotate di piscine, trampolini e spiagge. Recentissima quella di Aarhus, seconda città della Danimarca. Anche Copenhagen offre diverse opzioni di harbour bath che animano il sempre più vivace waterfront della capitale.



Bagno a Copenhagen - Il complesso di lslands Brygge è primo bagno nel porto creato a Copenhagen. E’ stato inaugurato nel 2002 ed è ancora il più frequentato della città. E’ dotato di una piscina di 75 metri, una per tuffi, ed una vasca per bambini. Il complesso di lslands Brygge si trova nel cuore di Copenhagen: edifici di straordinario design e il suggestivo ponte di Langebro ne fanno da cornice. Un vero must per chi si trova a Copenhagen nei mesi estivi, da non perdere un tuffo in questo bagno cittadino che combina al meglio un’esperienza balneare a 5 stelle con la vibrante energia della capitale.



Fisketorvet e Sluseholmen - Fisketorvet è una piscina olimpionica utilizzata anche per gli allenamenti dei nuotatori di triathlon. E’ dotato anche di una piscina separata per le immersioni e di una vasca per i bambini. Al martedì sera offre lezioni gratuite di nuoto in stile crawl aperte a tutti. A Sluseholmen il bagno è costituito da un’area dedicata a nuotatori, sub e bambini con quattro piscine: una per bambini, una per tutti e due piscine per le esercitazioni e le immersioni. La forma di Havnebadet Sluseholmen è ispirata a quella dei coralli.



Aarhus Harbour Bath - Appena inaugurato l’harbour bath di Aarhus firmato Bjarke Ingels. La piscina nel porto della seconda città della Danimarca, è dotata di ben tre vasche - una di 50 metri, una per bambini ed una piscina per le immersioni - e due saune. Completano l’esperienza campi di beach volley, bar, e caffé lungo il water front. L’Harbour bath di Aarhus, aperto fino alla fine di agosto, è la più grande struttura di questo genere con acqua salata, luogo di tendenza e inno al relax.



