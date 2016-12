Dal Cervino alle Dolomiti: finestre sui monti

Incorniciano, come un quadro, il Gran Paradiso le finestre del Wellness Hotel Sant'Orso , 4 stelle di Cogne, in Val d'Aosta. L'hotel che si affaccia sull'ampia prateria di Sant'Orso, offre un suggestivo panorama sul massiccio del Gran Paradiso, unico quattromila interamente italiano. Uno scenario fiabesco che gli ospiti possono ammirare anche dalla piscina panoramica nel nuovissimo Centro Benessere.



I panorami dell'Alpe di Siusi sono quelli che entrano prepotenti dalle vetrate dell'Adler Mountain Lodge , lussuoso resort a cinque stelle. Un vero e proprio rifugio di design, in mezzo alla natura, realizzato interamente con materie prime naturali, pregiati legni della regione, l'arte di intagliare e un'edilizia sostenibile. 30 suite, 12 baite private disposte ad arco attorno alla Lodge principale, una Spa e un centro fitness con vista spettacolare sulle montagne e sull'intero altipiano, zona relax sotto le stelle, una piscina panoramica esterna, riscaldata tutto l'anno, che fa da specchio al maestoso Sassolungo, perla delle Dolomiti.



All'Hotel Pfösl di Nova Ponente (il paese più soleggiato dell' Alto Adige) ci si rilassa nella nuova outdoor whirlpool con vista panoramica sulle Dolomiti: una grande vasca di acqua tiepida dove rilassarsi davanti allo spettacolo naturale che regalano il Catinaccio, lo Sciliar e il Latermar, inquadrati anche dalle grandi finestre delle stanze. Costruito con materiali ecologici legno, pietre naturali e vetro, design alpino e moderno, l'hotel ha alcune camere arredate con il legno di cembro dalle proprietà rilassanti, per regalare agli ospiti un sonno particolarmente riposante.



L'Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano, è uno degli altipiani più belli e vasti d'Europa, un'area totalmente car free. La natura si offre nella sua bellezza unica, circondata da montagne più suggestive. Incorniciato tra queste vette, il 5 stelle Alpina Dolomites Lodge Spa , è un hotel che unisce design e vocazione eco. Una struttura di charme con uno stretto rapporto con la natura, alla base della filosofia che caratterizza l'ospitalità e il soggiorno.



È veramente una vista spettacolare che inquadra la maestosa piramide del Cervino ( con i suoi 4.478 m di altitudine la montagna delle montagne), quella che si gode dall'Hotel Bellavista di Zermatt , una delle più esclusive e conosciute stazioni di vacanza della Svizzera, a cui sono legate le origini stesse dell'alpinismo e del turismo alpino. Un hotel in cui ci si sente come a casa propria, ideale per gli escursionisti e gli alpinisti.



Si aprono sulla Valle dell'Inn, uno dei più bei luoghi delle Alpi tirolesi in Austria, le finestre Inntaler Hof a Mösern bei Seefeld. Un panorama che invita al benessere, che gli ospiti trovano anche nella Spa di questo albergo che fa parte del gruppo di Hotel Tirolo Wellness.



Dalle sue stanze, lo sguardo si perde nell'armonia di un paesaggio dominato dall'acqua pura del lago color turchese e dal maestoso scenario alpino: l' Hotel Karnerhof in Carinzia, si trova sulla sponda del lago alpino più meridionale dell'Austria, il Faaker See. Clima dolce con influenze mediterranee e vista sui monti, facilmente raggiungibili in meno di un'ora d'auto.



Sono i monti della Sardegna a essere incorniciati, come quadri, dalle finestre del Su Gologone Experience Hotel, nella campagna del Supramonte. Tra i vincitori degli Excellence Awards 2015, i riconoscimenti che ogni anno Condé Nast Johansens attribuisce agli hotel presenti nelle sue guide, Su Gologone è una delle leggende dell'ospitalità sarda e il suo ristorante è un vero e proprio tempio del gusto, un patrimonio di cultura gastronomica, grazie ai prodotti di eccellenza della terra di Oliena.